'Están jugando a un juego': lo que piensan los neoyorquinos sobre la guerra de la SEC contra las criptomonedas

¿La actual guerra de desgaste de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra la industria de la criptografía es un buen uso del dinero de los impuestos? La propia industria lleva años pidiendo la intermediación de los reguladores.

Y el presidente de la SEC, Gary Gensler, y su principal responsable policial, el director de la SEC, Gurbir Grewal, dicen constantemente que su campaña de demandas es justa. Hablando de su escalada regulatoria más reciente, una queja de 90 páginas presentada contra el intercambio Kraken con sede en San Francisco , Grewal dijo:

“Alegamos que Kraken tomó una decisión comercial para obtener cientos de millones de dólares de los inversores en lugar de cumplir con las leyes de valores. Esa decisión dio lugar a un modelo de negocio plagado de conflictos de intereses que pusieron en riesgo los fondos de los inversores”.

La SEC tiene un mandato de varias partes: facilitar la formación de capital de manera segura y sólida y proteger al público inversor estadounidense haciendo cumplir la transparencia financiera a través de divulgaciones. Entonces, ¿qué piensan realmente los consumidores? ¿Deberían regularse las criptomonedas? ¿Es útil la manera en que la SEC “regula mediante el cumplimiento”?

CoinDesk pidió al público en general de tres pueblos del sur de Westchester que tomaran la temperatura. Y las respuestas, especialmente a la luz de los últimos dos años, durante los cuales las criptomonedas se definieron por casos de fraude, declaraciones de quiebra y caída de precios reportadas por los medios, fueron mixtas.

Emma Sánchez, en Tuckahoe, por ejemplo, no estaba decidida sobre las criptomonedas en sí, pero pensaba que “la regulación es algo bueno”, al menos en términos generales. Mientras que Jason D., que trabaja en una instalación local de mecanizado de metales, dijo que las criptomonedas representan competencia para los actores financieros establecidos, y eso es esencialmente todo lo que necesita saber sobre por qué los reguladores han adoptado un enfoque tan agresivo hacia las criptomonedas.

"Son celos", dijo.

Para ser honesto, pocas personas estaban al tanto de la demanda de la SEC contra Kraken o de las acciones similares tomadas contra Coinbase o Binance a principios de este año. Marc B., un abogado que reside en Crestwood, dijo que es poco probable que la SEC presente un caso que no creía que pudiera WIN, o que no creía que tuviera justificación para seguir adelante.

Kraken, una de las bolsas de valores de EE. UU. más antiguas, ha sido acusada de mezclar fondos de clientes, cotizar valores no registrados y administrar una división propia de creación de mercado y una mesa de apoyo, lo que supuestamente pone a los clientes en riesgo. En ocasiones, el intercambio tenía criptomonedas pertenecientes a clientes valoradas en más de 33 mil millones de dólares, según la denuncia de la SEC.

Además, según una investigación realizada por el auditor de Kraken en 2023, citada por la SEC, la empresa tuvo problemas de mantenimiento de registros que provocaron "errores materiales" en los estados financieros sobre los fondos de los usuarios, incluidas las cuentas de custodia, entre 2020 y 2021. Cuentas bancarias Los fondos que retenían el dinero de los clientes se utilizaban en ocasiones para pagar gastos operativos, debido a “controles internos deficientes”.

Sánchez, después de escuchar una descripción general de los cargos, que también incluía una acusación de que Kraken operaba como una bolsa sin licencia, corredor de bolsa y cámara de compensación, "suena como algo bueno". Se presentaron cargos similares contra el intercambio competidor Coinbase, también con sede en SF, y Binance, un intercambio extraterritorial sin una sede permanente.

Cuando se le preguntó si tiene sentido que la SEC emprenda la misma acción contra dos empresas estadounidenses, Sánchez dijo que "un delito es un delito". @Orlando_btc, abogado y fundador de Lexproof, describió la medida como “usar esto como un segundo bocado de la manzana”, una forma de profundizar en la importancia de los registros adecuados en dos jurisdicciones estatales diferentes.

Sin embargo, en lo que podría describirse como un razonamiento circular, Orlando señaló que la SEC cita sus propias demandas contra Binance y Coinbase para argumentar que Kraken también estaba listando valores no registrados porque "previamente se suponía que eran valores". Añadió que esta "alegación autorreferencial no tiene fundamento legal", lo que podría ser significativo dado que el "caso dependerá de si los tokens" están bajo el mandato de la SEC.

Sin duda, se trata de acusaciones serias contra Kraken. Toma el palo de Coinbase y lo marca no a 11, sino tal vez a siete. La demanda por la mesa de operaciones interna de Kraken (según se informa, la mesa de operaciones solo funcionó brevemente en 2020) establece una distinción más cercana con FTX y Alameda Research, que colapsaron debido al fraude y las transacciones internas por cuenta propia.

Sin embargo, ¿representó esto realmente un “riesgo significativo de pérdida” para los clientes de la plataforma, como argumenta la SEC? Kraken es un intercambio pequeño pero muy confiable. Su fundador y ex director ejecutivo, Jesse Powell , ha sido durante mucho tiempo un defensor de la autocustodia y ha dicho en numerosas ocasiones a lo largo de los años que la custodia de los activos de los clientes en realidad representa un riesgo y una responsabilidad para la empresa.

En respuesta a la demanda, los representantes de Kraken dijeron que la demanda de la agencia y la visión crítica de las criptomonedas en su conjunto eran "incorrectas como cuestión de derecho, falsas como cuestión de hecho y desastrosas como cuestión de política". Planea “defenderse enérgicamente” ante los tribunales y afirmar que “la ley está de nuestro lado”.

Kraken emplea una de las operaciones legales y de cumplimiento más sofisticadas en criptografía, un equipo de docenas de abogados dirigido por el experto Marco Santori . El intercambio finalmente llegó a un acuerdo con la SEC a principios de este año después de que la agencia demandara por el ahora desaparecido programa de participación de Kraken, que pagaba rendimiento a los usuarios que depositaban tokens en un fondo colectivo y, por lo tanto, parecía un "contrato de inversión".

En ese momento, Powell argumentó que apostar no está exento de riesgos, pero es un claro ejemplo de cómo los ciudadanos estadounidenses deberían poder determinar qué hacer con su propio dinero . Kraken y otros intercambios centralizados que se vieron obligados a poner fin a sus programas de apuestas ofrecían vías de acceso alternativas a una actividad que es mucho más difícil de realizar en solitario.

Es una pelea que, en retrospectiva, Kraken no debería haber abandonado tan pronto. Ciertamente no le ganó ningún favor a Kraken. Pero también, apostar es ONE de los pocos casos de uso del consumidor en el que las criptomonedas podrían tener sentido para la persona promedio en la calle. Es como una cuenta de ahorros, sólo que con mejores rendimientos y mayor riesgo.

Alex, de Tuckahoe, dijo que las criptomonedas "tienen potencial para ser algo interesante", pero sólo ha oído hablar de "comerciantes diarios que parecen intentar ganar dinero muy rápidamente" usando criptomonedas en lugar de "cualquiera las usa para algo útil". Pero no creía que agencias como la SEC debieran necesariamente interferir.

“No, creo que [la regulación] no tiene sentido”, dijo. “No parece que sea necesario regularlo; Lo veo como un juego.

“Supongo que todo se reduce a si se están aprovechando de los individuos. Si lo son, parece apropiado demandar o regular. Pero creo que las personas que demandan también están jugando”.

