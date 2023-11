¿Es Binance lo suficientemente grande como para sobrevivir a una multa de 4.300 millones de dólares y a la destitución del fundador CZ?

En agosto, antes de que estuviera completamente claro que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentaría cargos contra Binance, se filtró la noticia de que los fiscales federales que estaban desarrollando el caso temían que una acusación pudiera causar que los clientes entraran en pánico y retiraran sus fondos en masa, lo que podría generar pánico. en los criptomercados, un contagio más amplio de la industria o incluso un déficit de liquidez.

El martes, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo “histórico” con la bolsa más grande del mundo. Los delitos declarados son amplios y la pena es enorme. Binance pagará una multa de 4.300 millones de dólares por violar las leyes de transmisión de dinero y las sanciones estadounidenses, y su director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, quien fundó la empresa en 2017 y la convirtió en un gigante, se vio obligado a dimitir.

Los retiros durante el último día ascendieron a 566,8 millones de dólares, según el panel de intercambio centralizado de DefiLlama.

Los clientes que se apresuraron a retirar su dinero de FTX arruinaron ese intercambio porque sus operadores malversaron el dinero de manera fraudulenta. Por otro lado, en este punto, Binance parece estar sano. Su último informe de "prueba de reservas" , una certificación imperfecta pero voluntaria de las tenencias de una bolsa, muestra que la bolsa posee 65 mil millones de dólares solo en criptoactivos. DefiLlama lo cifra en 68.400 millones de dólares.

Además, Binance parece tener un exceso de garantía para muchos de los activos más grandes en sus libros, como Bitcoin (BTC), ether (ETH), Tether (USDT) y otros, lo que significa que los saldos netos de Binance son más de lo que les debe a los clientes. En otras palabras, si cada cliente de Binance retirara todos los Bitcoin que poseía, el intercambio tendría bitcoins de sobra.

Se sentirá la pérdida de Zhao. No era la figura decorativa de la empresa, sino su líder. Se comunicaba con sus fans, seguidores y usuarios en lenguaje figurado, pudiendo a menudo descartar malas noticias con un tweet. Muchas veces este año, cuando seguían llegando malas noticias , tuiteaba un solo número: "4" . Eso representaba sus cuatro principios: ignorar el “FUD” (o miedo, incertidumbre y duda) y permanecer positivo.

Véase también Binance necesita salir de Twitter | Opinión

“Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí”, escribió Zhao el martes en X/Twitter.

Si estos inconvenientes afectan la experiencia de los clientes, puede ser lo único capaz de acabar con el intercambio.

Zhao está personalmente en peligro por 200 millones de dólares en sanciones civiles y penales, lo que para uno de los primeros en adoptar criptomonedas cuyo patrimonio neto oscila entre los 17 millones de dólares y losdeca-billones de gama baja es un pequeño precio a pagar para resolver los cargos de una investigación coordinada que involucra a DOJ, CFTC y dos departamentos de aplicación de la ley dependientes de los Departamentos del Tesoro, FinCEN y OFAC .

Binance, que no es ajeno a las medidas regulatorias, parece haber tenido un plan de contingencia en preparación durante un tiempo y reaccionó rápidamente a su decapitación. El jefe de mercados regionales de Binance, Richard Teng, quien fue contratado en 2021 y se rumoreaba que era el sucesor de CZ , asumirá el cargo de director ejecutivo. Este QUICK ascenso, que ya estaba en la conciencia pública, ha contribuido mucho a obstaculizar el desorden, especialmente considerando que Zhao podría pasar los próximos 18 meses a 10 años en una prisión federal de Estados Unidos.

Mientras que Yi He, cofundador de Zhao, supuesta pareja romántica y “director de servicio al cliente” (un rol autodefinido que resume la “estrategia de negocios, marketing y marca” de la empresa, según la biografía de su empresa ), parece quedarse. . Aunque a Zhao no se le permitirá ninguna relación con Binance durante al menos tres años, según los términos del gobierno, podría actuar como un conducto informal entre la empresa y su mayor accionista, Zhao.

#Binance do not allege that Binance misappropriated any user funds, and do not allege that Binance engaged in any market manipulation.

We would do better in compliance .

Keep building. — Yi He (@heyibinance) November 21, 2023

En muchos sentidos, Binance salió airoso. Tiene que pagar una multa enorme, sí, pero LOOKS que tiene dinero en sus libros para sobrevivir. Binance también deberá nombrar un supervisor independiente y enviar informes de cumplimiento al gobierno de EE. UU. El abogado jefe de ConsenSys, Bill Hughes, dijo que esto será de gran ayuda para los investigadores criminales estadounidenses:

“Todos los registros de transacciones de Binance que existen hoy en día, que muy bien pueden remontarse al comienzo del intercambio, están ahí para que los tomen las autoridades. Mostrarán cómo fluyeron los pagos ilícitos a través del intercambio. Las fuerzas del orden tendrán acceso total a un OCEAN de inteligencia sobre flujos ilícitos dentro de la caja negra de ese intercambio para compararlos con el registro inmutable de transacciones que se encuentran en la cadena".

Quizás Binance nunca termine en buena disposición regulatoria, pero pagar una restitución, cumplir y poner fin a una investigación criminal de varios años que se mantuvo como una espada de Damocles sobre el intercambio podría permitirle pasar página. (Y Zhao, que esencialmente ha vivido un estilo de vida itinerante desde que su intercambio fue expulsado de China el mismo año de su fundación, 2017, finalmente puede tomar un respiro).

Ver también: Binance se volvió enorme gracias a los clientes de EE. UU. Eso fue ilegal, dice Estados Unidos

Quizás ahora los países europeos, incluidos Francia , los Países Bajos e incluso el refugio fiscal Chipre, que declinaron otorgarle a Binance una licencia para operar o abrieron sus propias investigaciones regulatorias, le den al intercambio una segunda oportunidad. Binance, al mismo tiempo que se vio obligado a retirarse de varias jurisdicciones, de alguna manera ha crecido durante el año pasado, mientras que el resto de la industria se retractó.

Se podría decir que Binance es una de las pocas empresas que se benefició del colapso de su rival FTX, absorbiendo una base global de clientes de comercio de criptomonedas. En su primer anuncio público como director ejecutivo, Teng dijo que el intercambio cuenta con más de 150 millones de usuarios y miles de empleados. El intercambio también tiene divisiones en casi todas las verticales criptográficas, mantiene una de las cadenas DeFi más utilizadas y realizó movimientos hacia la IA.

It is an honour and with the deepest humility that I step into the role of Binance’s new CEO.



We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150m users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold… — Richard Teng (@_RichardTeng) November 21, 2023

Nada es totalmente seguro, pero el intercambio aún tiene impulso. También tiene otros obstáculos por delante, incluida una demanda civil presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), alegando una serie de violaciones financieras. La compañía también ha sufrido una hemorragia de ejecutivos y en julio, después de una ronda de despidos, se informó que la bolsa podría en última instancia eliminar a un tercio de su fuerza laboral global .

En octubre, la división estadounidense de la compañía, Binance.US , modificó sus términos de uso, por lo que los usuarios ya no pueden retirar dólares directamente de la plataforma, excepto a través de monedas estables. Ese mismo mes, Binance incorporó "una serie de nuevos socios fiduciarios regulados y autorizados" para permitir a los usuarios depositar y retirar euros, después de que su antiguo socio Paysafe detuviera los servicios para el intercambio.

Si estos inconvenientes afectan las experiencias de los clientes, puede que sean lo único capaz de acabar con el intercambio. Binance, en cierto sentido, era querido porque encarnaba la mentalidad de vaquero y proscrito de las criptomonedas. No está claro qué tipo de efecto psicológico tendrá en tal audiencia el desenlace de la investigación del Departamento de Justicia, la multa sin precedentes o el posible encarcelamiento del ex CEO de la bolsa.

Ver también: CZ de Binance y el fin de la criptoempresa 'sin fronteras' | Opinión

Tampoco está claro si la magnitud de los crímenes del intercambio manchará su reputación, incluso entre los criptoanarquistas más acérrimos. "La plataforma Binance estaba facilitando cosas realmente horribles, desde financiación del terrorismo hasta acciones de ransomware, pornografía infantil y diversas estafas y fraudes", dijo a los periodistas un alto funcionario del Tesoro.

Binance, hay que reconocerlo, ha asumido sus errores. La declaración oficial de la empresa repitió lo que había dicho antes, que la empresa "creció a un ritmo extremadamente rápido" y "tomó decisiones equivocadas en el camino".

Durante casi toda su existencia, salvo los últimos meses, cuando los equipos legales y de relaciones públicas de Binance parecieron hacer una demostración de que el intercambio priorizaba el cumplimiento, el intercambio actuó con extremo desprecio por las regulaciones estadounidenses y globales. Zhao una vez se jactó de que el intercambio no tenía sede porque Bitcoin no la tiene. Abrió y cerró filiales en conocidos paraísos fiscales como Bermudas ( en 2018 , planeaba desarrollar un marco regulatorio que no funcionó), Jersey ( cerrada en 2020 ) y Malta ( derrocada en 2021 ).

"Hoy, Binance asume la responsabilidad de este capítulo pasado", continuó el comunicado de la compañía. Quizás sea lo único que pueda decir: seguir siendo una empresa en funcionamiento. Quedan muchas preguntas: ¿podrá crecer un Binance compatible?

¿Binance finalmente encontrará un hogar? Y si es así, ¿perderá entonces su lugar en el corazón de sus clientes?

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.