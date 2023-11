Elecciones en Argentina: en qué se equivocan los bitcoiners

A estas alturas, si sigues los medios criptográficos o Twitter criptográfico, habrás visto flujos de titulares y publicaciones alardeando sobre la victoria de Javier Milei en las elecciones generales de Argentina ayer. Esto es incómodo porque resalta cuán ciegos pueden ser los entusiastas de las criptomonedas ante problemas más importantes y me recuerda el viejo dicho "ten cuidado con lo que deseas".

Noelle Acheson es la ex jefa de investigación de CoinDesk y Genesis Trading, y presentadora del podcast CoinDesk Markets Daily. Este artículo es un extracto de su boletín Crypto Is Macro Now , que se centra en la superposición entre los cambiantes panoramas criptográfico y macro. Estas opiniones son suyas y nada de lo que escriba debe tomarse como consejo de inversión.

No me malinterpreten, me alegro de que ganó Javier Milei, y si fuera argentino, habría votado por él (sólo de mala gana, con profunda tristeza, y porque el oponente de la “continuidad” Sergio Massa hubiera sido aún peor) . Se necesita un cambio profundo en Argentina, y estoy ansioso por ver los resultados de la experimentación económica radical que Milei –un economista libertario y franco– ha estado prometiendo.

Pero es necesario tener en cuenta tres cosas clave:

Milei no es tan “prolibertad” como muchos suponen.

Muchos argentinos van a tener que soportar dificultades económicas significativas, incluso más que las actuales, a medida que Milei recorta el gasto público mediante la reducción de beneficios y subsidios. Esto es trágicamente necesario y, con suerte, traerá crecimiento en el otro lado. Pero no nos regodeemos con lo que será doloroso para millones de personas.

Es poco probable que Bitcoin forme parte de su plataforma política, al menos no durante los próximos años. Tiene muchas otras cosas de qué preocuparse, entre ellas el caos monetario que se avecina y la enorme deuda con el FMI.

A continuación, profundizaré en más detalles sobre lo anterior.

Pero primero, una conclusión positiva de los resultados: la victoria fue bastante espectacular. Milei obtuvo el mayor porcentaje de votos ( casi el 56% ) desde la aplastante victoria de Juan Perón en 1973. El oponente Sergio Massa (el actual ministro de Economía del actual gobierno) llamó a ceder incluso antes de que se publicaran los resultados oficiales.

El mensaje muy fuerte enviado es el de una población harta, y tiene muchas razones para estarlo, con una inflación anual superior al 140%, más de dos de cada cinco personas que viven por debajo del umbral de pobreza y una de las monedas de peor desempeño en relación con el dólar estadounidense.

Los votantes hicieron un valiente llamado al cambio y al riesgo en lugar del cómodo “diablo ya conocido”. El pueblo argentino tiene mi profundo respeto por esto y espero sinceramente que Milei logre un milagro económico. Al menos tiene una oportunidad, el otro no.

¿Libertad?

Pero la situación será complicada, tanto económica como socialmente. Milei promete “libertad” del yugo del socialismo y de gobiernos desesperados que intentan comprar votos mediante gastos despilfarradores y despilfarradores. Está a favor de los mercados libres y del libre comercio. Su retórica en torno a la “libertad individual” toca la fibra sensible de una población enojada. Todas estas son libertades que puedo respaldar, pero tenemos que reconocer que podrían tener el costo de otras libertades que muchos de nosotros damos por sentado.

ONE es la independencia monetaria. Milei lanzó una campaña de dolarización, que al menos solucionará la crisis cambiaria que está obstaculizando incluso las operaciones básicas . Pero no necesariamente traerá el prometido alivio de la inflación y encadenará al país a la conflictiva política monetaria de una superpotencia global.

Otro son los derechos reproductivos: Milei está firmemente en contra del aborto y ha prometido lanzar un referéndum para revocar el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo no deseado antes de las 14 semanas. También ha prometido una “batalla cultural” contra el socialismo y el feminismo, lo que suena… ¿siniestro?

No olvidemos que Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel son de extrema derecha en términos políticos. Ambos han minimizado las atrocidades cometidas durante la dictadura argentina, han propuesto desmantelar el museo en memoria de sus víctimas y han enfatizado la “tolerancia cero” hacia el crimen. La “libertad” que sólo se aplica a aquellos que están de acuerdo con el gobierno no es realmente libertad en absoluto.

¿Crecimiento?

No está claro de dónde vendrá el crecimiento. Milei ha hablado de cortar todas las relaciones con su segundo mayor socio comercial, China ( ha llamado a los chinos “asesinos”, lo que supongo que hace que “dictador” suene manso). También ha dicho que se negará incluso a hablar con vecinos “comunistas” como Brasil (el mayor socio comercial de Argentina), Colombia (el quinto socio comercial del país) y Chile, aunque el sector privado puede seguir realizando transacciones.

Y el caos monetario que resultaría de la dolarización probablemente DENT significativamente los ingresos del país, en un momento en que la peor sequía en seis décadas ha recortado la producción de productos de soja, la mayor exportación de Argentina.

Una entidad internacional que debería estar contenta es el Fondo Monetario Internacional (FMI). Argentina es, con diferencia, el mayor prestatario del FMI, con más del doble de la deuda pendiente que el segundo mayor (Egipto). El prestamista con sede en Washington DC ha estado instando a la austeridad, que Milei parece feliz de intentar implementar, pero la austeridad perjudica el crecimiento hasta que las finanzas estén sobre una base más sólida. Quizás sea necesario, pero doloroso.

También vale la pena tener en cuenta que Milei prácticamente no tiene liderazgo ni experiencia empresarial, y solo ha pasado un par de años en el Congreso. Fue comentarista de televisión y profesor de economía, ninguno de los cuales insinúa siquiera su capacidad para gestionar equipos y mucho menos un país. Y si bien podemos apreciar la novedad de un presidente que supuestamente ha trabajado como gurú del sexo tántrico y que disfruta del cosplay, hemos visto en otros lugares lo que un enfoque carnavalesco para gobernar puede afectar a la reputación de un país; además, es agotador.

¿Bitcoin?

Finalmente, no hay indicios de que Bitcoin sea parte de la plataforma de Milei, al menos no al principio, y posiblemente nunca.

Milei rara vez, que yo haya podido encontrar, ha hablado públicamente sobre Bitcoin a menos que sea en respuesta a una pregunta directa. Nunca ha sonado como un evangelista. Da la impresión de jugar con sus bases apoyando el espíritu antisistema. Pero nos quedamos con la idea de que, para él, Bitcoin es más una distracción que una herramienta.

Además, Milei no puede permitirse el lujo de molestar al FMI, al que realmente no le gusta en absoluto la idea de Bitcoin . El año pasado, el Senado argentino aceptó un préstamo del FMI de 45.000 millones de dólares con la condición de desalentar el uso de criptomonedas. Desde entonces, el FMI ha reconocido que intentar prohibir Bitcoin no sería práctico. Pero no es ningún fan.

Esta no es la WIN para Bitcoin o para la libertad que muchos creen que es

Es posible que Milei sea lo suficientemente radical como para decirle al FMI que se ponga manos a la obra, pero si planea deshacerse del único otro prestamista internacional importante, China, eso estaría cerca del suicidio económico.

Un aspecto positivo es que es poco probable que intente detener el creciente interés Bitcoin en el país, y que la prohibición de que los bancos ofrezcan servicios criptográficos podría retirarse. A principios de este año, el regulador de valores aprobó los derivados de Bitcoin . A los poseedores de Bitcoin les habrá ido muy bien: en términos de pesos argentinos, el precio de BTC ha subido casi un 400% durante el año pasado.

Pero Bitcoin no se convertirá en la moneda estándar de Argentina, y es poco probable que escuchemos a Milei mencionarlo nuevamente, excepto cuando se lo solicite directamente. Es una situación muy diferente a la de El Salvador, que tiene un presidente que ve al Bitcoin como una herramienta para la libertad y que no está tan en deuda con el FMI.

Sin embargo, a Bitcoin le irá bien con los cambios que se avecinan para Argentina. Es probable que el interés local en Bitcoin siga creciendo, especialmente cuando los ahorradores se enfrentan a una turbulencia monetaria aún mayor y especialmente porque la inflación tardará en volver a bajar.

Aún más importante, existe la posibilidad de que se restablezca la prosperidad potencial de Argentina. El costo económico y social de una inflación galopante habría conducido a una miseria intensa y prolongada bajo un gobierno carente del coraje para tomar las medidas necesarias. A Milei no parece faltarle coraje. Y el experimento económico podría terminar proporcionando una hoja de ruta para otras naciones asediadas y ansiosas por superar el desastroso socialismo.

Tengo esperanzas. Me alegra que haya ganado Milei. Pero esta no es la WIN para Bitcoin o para la libertad que muchos creen que es, y debemos ser respetuosos del dolor que le espera a un país verdaderamente hermoso.

