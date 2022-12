El nuevo cifrado de Apple es una gran ayuda para cripto

El miércoles, Apple Inc. realizó un anuncio que podría parecer poco importante: a partir de ahora ofrecerá un cifrado de extremo a extremo para la mayor parte del material que sus usuarios guarden en el servicio de almacenamiento iCloud.

Read this article in English.

Eso significa que el usuario podrá acceder a los contenidos que tiene almacenados en la nube solamente si posee el dispositivo autorizado, un mecanismo muy similar al de las billeteras de bitcoin a las que solo puede acceder quien tenga la clave privada. La nueva función protegerá imágenes, notas y otros archivos que el usuario desee activar. Sin embargo, el email, el calendario y los contactos no están incluidos dado que necesitan interactuar con múltiples servicios. En un anuncio que también presenta nuevas e impresionantes funciones de mensajería de alta seguridad, Apple dijo que el almacenamiento iCloud encriptado comenzará a desplegarse en todo el mundo a principios de 2023.

De hecho, este cambio es muy importante.

Sigue a CoinDesk en Español.

Apple resaltó los beneficios del nuevo sistema para defenderse de los hackers. Pero las implicancias para la privacidad son mucho más profundas. Hasta ahora, Apple podía acceder a la mayoría del material en iCloud por coacción; es decir, con una orden de registro o cualquier otra emitida por un tribunal, por ejemplo.

Apple ya había intentado hacer frente a esas demandas, como sucedió en su batalla contra el FBI en 2015 que no tuvo un buen final. Pero el nuevo sistema de almacenamiento encriptado hará que el debate legal sea irrelevante: los organismos para el cumplimiento de la ley y las agencias de inteligencia no podrán citar u obligar de otro modo a Apple a entregar datos de usuarios, dado que Apple simplemente no tendrá la capacidad tecnológica para hacerlo.

Y es por esto que los gobiernos y las agencias de inteligencia han presionado a Apple durante todos estos años para que no implemente la función. La posición firme de Apple frente a esa presión es admirable y potencialmente tiene inmensos beneficios para la percepción pública sobre la privacidad digital.

En resumen, el creador de software y hardware digital con más influencia del mundo está defendiendo firmemente que la idea de que la privacidad digital verdadera debería poder existir. El hecho de que Apple tenga este tema tan en consideración como para enfrentarse al gobierno de Estados Unidos refuta uno de los argumentos contra la privacidad más superficiales y cobardes: la idea de que “si no has hecho nada malo, no deberías preocuparte por la privacidad”. Claramente, Tim Cook no está de acuerdo.

El avance hacia un encriptado de extremo a extremo podría ayudar a normalizar la privacidad financiera online, un tema muy importante dentro de la agenda de la industria de las criptomonedas. La privacidad de las criptomonedas ha estado bajo muchos ataques en casos como el de Tornado Cash.

Los nuevos sistemas de Apple beneficiarán directamente a las criptomonedas de dos maneras más. En primer lugar, tendrán algún impacto directo sobre la seguridad de cosas como las claves y billeteras de criptomonedas. Ya sea por negligencia o verdadero mal juicio, se sabe que algunos usuarios de criptomonedas guardan sus claves de seguridad en iCloud. Esto hace que sean vulnerables tanto a los hackers y, como sucedió en un reconocido caso, al FBI. Sin embargo, con el nuevo encriptado de Apple ese riesgo se reduciría significativamente.

La última ventaja destacada para las criptomonedas es que el sistema de Apple introducirá en una nueva base gigante de usuarios prácticas de seguridad y características de interfaz también muy extendidas en el mundo de las criptomonedas. Será la primera vez que se les pida a muchos usuarios que administren sus propias claves personales de encriptado sin un proceso de recuperación centralizado. Esto no se diferencia mucho de la manera en que las aplicaciones y los protocolos de criptomonedas sin custodia piden a los usuarios que mantengan un registro de sus claves privadas para “ser su propio banco”.

El jefe de software de Apple, Craig Federighi, calificó a esta decisión como una responsabilidad muy importante porque, al igual que los sistemas blockchain, Apple no podrá resetear y enviar una nueva contraseña cuando un usuario la pierda. Aunque los detalles técnicos todavía son escasos, es probable que esto sea imposible de hacer sin darle a Apple otro acceso no oficial a los archivos del usuario.

Para mitigar esta desventaja, Apple también introducirá para el público masivo un proceso denominado “recuperación social”, según el Washington Post. Un usuario de iCloud encriptado puede nombrar a otra persona para que participe en el proceso si alguna vez pierde la clave. La recuperación social o los esquemas de copia de seguridad con “multifirmas” son cada vez más comunes en las criptomonedas como una solución al posible riesgo de perder una clave.

Todavía no hemos podido echar un vistazo a la interfaz o al flujo de trabajo, pero todos sabemos que Apple seguramente diseñó algo elegante e intuitivo. Cientos de miles de usuarios están a punto de iniciar un camino para la gestión de claves privadas de la mano de la marca más respetada en el mundo de la informática. Desde ahí, las criptomonedas están solo a un paso.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.