El día ajetreado de Binance, la segunda pelea de Kraken ante la SEC

Binance está pagando una de las multas más grandes en la historia corporativa al Departamento de Justicia de EE. UU., mientras que su fundador y director ejecutivo, Changpeng "CZ" Zhao, renunció a su cargo de gestión de la plataforma como parte de un acuerdo con múltiples agencias federales. Mientras tanto, Kraken se enfrenta a una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. que se hace eco de la ola anterior de demandas de la SEC.

Salida de CZ, entrada de 4.300 millones de dólares

Binance resolvió cargos con varias agencias estadounidenses (con una excepción importante), poniendo fin a una de las acciones regulatorias más esperadas en criptografía.

Binance es el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen y acaba de aceptar pagar lo que los funcionarios federales describen como algunas de las multas más grandes del país.

Binance y Changpeng "CZ" Zhao llegaron a un acuerdo con múltiples agencias federales el martes, acordando pagar miles de millones de dólares en un acuerdo que también hará que Zhao enfrente una posible pena de prisión, Binance haga una "salida completa" de los EE. UU. y acuerde una supervisión estricta por parte de monitores durante los próximos años.

Si se perdió el espectáculo regulatorio del martes:

Binance y el Departamento de Justicia resolvieron los cargos de que Binance conspiró para realizar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en el que no contaba con un programa contra el lavado de dinero. Binance pagará una multa de 1.800 millones de dólares y 2.500 millones de dólares en decomisos, además de nombrar un supervisor durante tres años para garantizar su cumplimiento de la ley federal en el futuro.

Zhao y el Departamento de Justicia resolvieron los cargos de que el ahora ex director ejecutivo de la bolsa violó la Ley de Secreto Bancario y trató de que una institución financiera violara la Ley de Secreto Bancario. Zhao acordó pagar 50 millones de dólares (acreditados contra una multa de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos), pero su sentencia no será hasta dentro de unos meses.

Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos resolvieron la demanda de marzo de 2023 de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), alegando que operaba una plataforma de comercio de derivados criptográficos sin licencia en los EE. UU. y hacía todo lo posible para ocultarla de los reguladores estadounidenses. Binance pagará 1.350 millones de dólares en sanciones civiles y otros 1.350 millones de dólares en devolución.

Zhao y la CFTC llegaron a un acuerdo , en el que Zhao pagará 150 millones de dólares a la agencia.

El ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, llegó a un acuerdo con la CFTC, en el que Lim pagará 1,5 millones de dólares a la agencia.

Binance y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) resolvieron cargos por violar las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. Binance pagará 3.400 millones de dólares en multas y nombrará un supervisor durante cinco años para garantizar que cumpla con las regulaciones federales y abandone los EE. UU. por completo ( Binance.US no se ve afectado por esto).

Binance y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) resolvieron los cargos de violación de las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. Binance pagará 968 millones de dólares.

Si notaste que los números no cuadran, estás en lo cierto. Es un lío confuso, en gran parte porque los montos se superponen entre sí e implican algunos castigos financieros que se posponen a menos que la empresa vuelva a desviarse. Un total real de 4.300 millones de dólares pasarán de Binance a las arcas del gobierno de EE. UU., dijeron los funcionarios. FinCEN está recaudando 780 millones de dólares. Otros 150 millones de dólares son una multa suspendida, mientras que 2.470 millones de dólares se acreditarán al Departamento de Justicia y a la CFTC. La OFAC recaudará otros 70 millones de dólares y acreditará otros 898 millones de dólares al Departamento de Justicia. Jesse Hamilton de CoinDesk lo comprobó y la CFTC seguramente recibirá la multa de 1,35 millones de dólares.

Entonces en total:

El Departamento de Justicia recibirá 2.018 millones de dólares de Binance.

FinCEN recibirá 780 millones de dólares de Binance.

La OFAC recibirá 70 millones de dólares de Binance.

La CFTC recibirá 1.350 millones de dólares de Binance, 150 millones de dólares de Zhao y 1,5 millones de dólares de Lim.

150 millones de dólares es una pena suspendida.

"Una de las cosas en las que [el Tesoro] trabaja arduamente en colaboración con el Departamento de Justicia es que una cantidad sustancial de esta multa se destinará a las víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado en un fondo que apoya los pagos a esas familias e individuos", dijo un dijo un alto funcionario del Tesoro.

El papel de Binance como importante intercambio de cifrado que operaba en secreto dentro de los EE. UU. es quizás la historia más importante. El intercambio se dirigió a los "usuarios VIP" en los EE. UU. para impulsar su crecimiento en los primeros días, según documentos judiciales. Zhao sabía sobre esto y sabía que alrededor de un tercio de los usuarios de su plataforma eran de EE. UU., y dedicó tiempo a descubrir cómo ocultar que estos usuarios estaban en la plataforma en lugar de eliminarlos.

Además, el intercambio tenía muchos usuarios de ubicaciones sancionadas, alegó el Departamento de Justicia, citando el descubrimiento por parte de Binance de "600 usuarios de 'nivel 2 verificados' de Irán" en noviembre de 2019 como solo un ejemplo. En la plataforma de Binance se produjeron casi mil millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios de países sancionados.

Muchas de las acusaciones se repiten o están vinculadas a lo que vimos en la demanda de la CFTC de marzo: que el intercambio permitió consciente y deliberadamente a personas estadounidenses comerciar en su plataforma sin realizar controles de conocimiento del cliente o contra el lavado de dinero, y sin registrarse. adecuadamente. El intercambio permitió a los clientes estadounidenses comerciar con clientes de países sancionados, lo cual es obviamente ilegal.

"El Departamento de Justicia también está imponiendo una supervisión, así como requisitos de presentación de informes sobre Binance como parte de la resolución de hoy", dijo el fiscal general Merrick Garland. "En el futuro, Binance debe presentar los informes de actividades sospechosas que exige la ley. La empresa debe revisar transacciones pasadas e informar actividades sospechosas a las autoridades federales. Esto avanzará en nuestras investigaciones criminales sobre actividades cibernéticas maliciosas y recaudación de fondos para el terrorismo, incluido el uso. de intercambios de criptomonedas para apoyar a grupos como Hamás".

El monitor del Departamento de Justicia estará vigente durante tres años. FinCEN también está designando un supervisor que estará en el cargo durante cinco años y a quien se le otorgará acceso a todos los libros y registros de Binance.

Esto parece ir mucho más allá de los usuarios estadounidenses, e imagino que hay reguladores en todo el mundo que pueden estar interesados ​​en qué encuentra exactamente Estados Unidos en esas transacciones pasadas.

Hubo una ausencia notable el martes: el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, no estuvo entre los funcionarios federales que anunciaron acuerdos con la bolsa.

Hay una respuesta fácil a por qué esto pudo haber sido así: la SEC probablemente esté buscando victorias judiciales que pueda señalar como parte de su esfuerzo continuo para tratar los intercambios de cifrado de manera similar a los sistemas bursátiles de EE. UU. Las otras agencias obtuvieron victorias y sanciones masivas, pero la mayoría de esas acusaciones fueron básicamente las mismas: Binance ofreció a los estadounidenses acceso a productos y servicios sin seguir la ley.

Hablaremos más de esto a continuación, pero la SEC tiene actualmente la misión de hacer que las plataformas de comercio de criptomonedas dividan sus funciones de intercambio, cámara de compensación y corredor/comerciante, como por ejemplo cómo funciona el comercio de acciones. Binance (y más Binance.US que Binance.com ) es una de esas empresas que no trata estas funciones de manera diferente.

Para obtener más información sobre las acciones del martes, lea nuestra cobertura.

Kraken y SEC ronda 2

A primera vista, este traje suena muy familiar .

Muchos de los argumentos tocan terrenos familiares. Kraken está operando un corredor de valores, una cámara de compensación y una bolsa de valores no registrados, alegó el regulador, ofreciendo al público inversor estadounidense acceso a valores igualmente no registrados sin hacer revelaciones completas a ese público. Hemos visto esto varias veces antes. La SEC ha conseguido dos acuerdos (que no son nada, en cuanto a precedentes legales, pero que tampoco son mucho) y demandó a algunas otras bolsas que actualmente están peleando.

"Sin registrarse ante la SEC en ninguna capacidad, Kraken ha actuado simultáneamente como corredor, comerciante, bolsa y agencia de compensación con respecto a estos valores de criptoactivos. Al hacerlo, Kraken ha creado riesgos para los inversores y ha recibido miles de millones de dólares en honorarios e ingresos comerciales de los inversores sin adherirse o siquiera reconocer los requisitos de las leyes de valores estadounidenses que están diseñadas para proteger a los inversores", alega la demanda.

A diferencia de la demanda de Coinbase, pero de manera similar a la demanda de Binance y Binance.US , la SEC alega mezcla de fondos corporativos y de clientes, así como controles y mantenimiento de registros deficientes, cosas "que también estarían prohibidas en cualquier intermediario de valores debidamente registrado". según la presentación.

En una publicación de blog, Kraken argumentó que la SEC no había alegado que se hubieran perdido fondos de los clientes ni que ningún cliente hubiera resultado perjudicado. Este es un argumento similar al que Binance argumentó en sus primeras defensas ante la demanda de la SEC en su contra.

Sin embargo, no está claro cuánto importará esto realmente. Como dijo el juez Lewis Kaplan durante el juicio penal de Sam Bankman-Fried, la cuestión no es si los clientes pueden o serán indemnizados, sino que los fondos fueron tomados en primer lugar.

"El delito que se le imputa es que [Bankman-Fried] tomó el dinero... lo que hizo después con él no importa", dijo el mes pasado.

Por otro lado, la jueza Amy Berman Jackson, que supervisa el caso Binance, se mostró visiblemente frustrada cuando no pudo obtener una respuesta clara a la pregunta de si Binance había trasladado los activos de los clientes al extranjero.

Hay algunas diferencias importantes: Jackson estuvo en una audiencia en la que la SEC solicitó una orden de restricción temporal, civil o penal, ETC– pero si este caso llega a juicio, es probable que surja una distinción importante.

El otro detalle interesante de la demanda contra Kraken del lunes, que Danny Nelson de CoinDesk señaló, es que la SEC detalló cómo Kraken, específicamente, promovió las diversas criptomonedas que el regulador alega que son valores no registrados.

En demandas anteriores, la SEC detalló cómo creía que diferentes criptomonedas, como el token FIL asociado con la red Filecoin , podrían ser valores. Pero las demandas generalmente terminaban esos análisis centrándose en los emisores de los tokens.

La demanda del martes se refirió a las "declaraciones públicas hechas por Kraken" como la plataforma que enumera estos activos digitales y los pone a disposición del público inversor, donde el intercambio "reforzaba las expectativas razonables de ganancias de los inversores" si invertían en los tokens.

Detalles bastante importantes, si intenta sugerir que la bolsa violó deliberadamente las leyes federales de valores.

Esta semana

¿ LOOKS que no hay eventos programados en el mundo criptoregulador? Hubo una audiencia de quiebra para Génesis el lunes, pero se pospuso (nueva fecha por determinar). Hubo una conferencia de prensa el martes, pero pospuse este boletín por cuestiones de Binance. El jueves es el feriado de Acción de Gracias en los EE. UU. Le sigue el Viernes Negro, cuando los estadounidenses, agradecidos por todo lo que tienen, inmediatamente van a buscar más cosas. Si me necesita, estaré en Best Buy.

Corrección (22 de noviembre de 2023, 16:10 UTC): señala que la multa del Departamento de Justicia de Zhao se acredita contra su multa de la CFTC.

