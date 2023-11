Disney NO se 'asocia' con empresas criptográficas

El martes, escribí y publiqué una columna dando noticias y reflexionando sobre la alianza recientemente anunciada de Dapper Labs con Disney, la histórica compañía de entretenimiento de 100 años de antigüedad que, bajo el liderazgo del CEO Bob Iger, se ha convertido en aún más una potencia propietaria de propiedad intelectual y seguidora de la tecnología. Este artículo contenía algunos errores.

Lo más vergonzoso es que escribí mal el apellido de una de mis fuentes, la vicepresidenta de asociaciones de Dapper Labs, Ridhima Khan, y atribuí mal una de sus citas al director ejecutivo Roham Gharegozlou. Esos errores han sido corregidos y se lamentan.

Sin embargo, lo más importante es que una afirmación central del artículo (que Dapper y Disney eran “socios” en una empresa llamada Disney Pinnacle, que otorgará licencias de propiedad intelectual de Disney y venderá tokens digitales inspirados en pines coleccionables) ahora parece ser incorrecta.

Según la jefa de relaciones públicas de Dapper Labs, Rachel Rogers, el jueves, dos días después de la publicación de la historia:

“Además, Disney no lanzó la plataforma Disney Pinnacle. Dapper Labs lo hizo en colaboración con Disney. ¿Puedes actualizar? Disney no utiliza la palabra socio, sólo colabora o forma equipo con”.

La noticia fue recogida y citada por varios medios de noticias de tecnología ampliamente leídos, algunos de los cuales han recibido solicitudes similares de Dapper para borrar el término socio del registro. Estoy escribiendo esta historia, en parte, para corregir el registro: Disney no se asocia con Dapper. Disney, que no ha respondido a una Request de comentarios, probablemente nunca se asociará con una empresa de cifrado.

En cambio, Disney está otorgando la licencia de su propiedad intelectual a Dapper. Se desconocen los términos y condiciones del acuerdo. Cuando se le preguntó, Dapper dijo: "Como todas nuestras asociaciones, no podemos comentar sobre fallas financieras". Pregunté de diferentes maneras, algunas veces en una llamada con Khan y Gharegozlou, así como en preguntas de seguimiento enviadas por correo electrónico.

No es descabellado pensar que “un socio autorizado de Disney”, como Dapper también describió inicialmente el acuerdo, podría estar pagando por el privilegio. Este tipo de acuerdos financieros no son infrecuentes en el mundo de las NFT. Lo que se está licenciando es una propiedad valiosa.

En una llamada, Gharegozlou y Khan sugirieron que Disney ha estado en estrecho contacto con Dapper durante el proceso de desarrollo, aunque Dapper está haciendo toda la construcción. La aplicación móvil aún no se ha lanzado, solo la lista de espera se abrió el martes.

En mi artículo, básicamente sostuve que este proyecto podría tener el potencial de ser ONE de los pocos experimentos de NFT que no sean vergonzosos. Sostuve que Disney tiene una gran base de fans, llena de gente a la que le gusta coleccionar basura de Disney. Tiene sentido trabajar con contenido reconocible con el que las personas ya tienen una conexión emocional, en lugar de obligarlos a comprar lo que podría describirse como un JPEG con un puntero blockchain.

De lo contrario, terminarás con algo como el Bored APE Yacht Club, porque es casi imposible construir una marca desde cero. Y el Yacht Club es esencialmente el proyecto NFT “arrancado” más exitoso hasta la fecha, si se quiere llamar a las celebridades que pagan o atraen de otro modo a que se encarguen de sus bolsos.

Quiero decir, como argumenté, la experiencia anterior de Dapper también podría considerarse exitosa según los estándares de las criptomonedas. NBA Top Shots, donde Dapper fue pionero en el concepto de otorgar licencias de propiedad intelectual para vender tokens, no ve mucha acción hoy en día, pero en un momento fue esencialmente la joya de la corona de las propiedades de Dapper y una parte importante de la razón por la que Dapper era, ahora en retrospectiva, cómicamente sobrevalorado.

Suponiendo que Disney Pinnacle todavía esté sucediendo, aunque parece que Disney reprendió a Dapper por afirmar que estaban "asociados" en una apropiación de efectivo criptográfico, incluso podría tener éxito. La gente compra productos de Disney a pesar de que a menudo no tienen valor intrínseco, y aún no está claro si los fanáticos de Disney tienen un odio gutural hacia las NFT como algunos segmentos de consumidores, como los jugadores.

¡Podría funcionar! Y si lo hace, será tanto por el trabajo de diseño de Dapper como por propiedad de Disney. Pero no es una asociación.

No estoy exactamente seguro de por qué Gharegozlou, Khan y Rogers fueron tan inflexibles en llamarlo asociación. El término se usó mucho. Y me aseguré de preguntar varias veces y de diferentes maneras cómo describir la relación laboral precisamente porque las empresas de cifrado a menudo utilizan incorrectamente el término socio o exageran sus relaciones con marcas establecidas.

Estoy bastante seguro de haber visto a una empresa considerar una suscripción a Google Cloud como un trato. Ethereum depende de Amazon, pero Amazon no respalda a Ethereum en ningún sentido tradicional.

Y lo entiendo, al menos en el caso de Dapper, estoy seguro de que fue un error honesto. Khan dijo que fue a Disneylandia casi 20 veces como enlace principal y la razón por la que Disney y Dapper no se asociaron. Disfruté hablando con ellos y pensé que Gharegozlou era extraordinariamente sociable para alguien en su posición.

. Pero sí encuentro que la Request de volver a reconsiderar la historia es moralmente cuestionable. Como le dije a Rogers en un correo electrónico: "No puedo cambiar las citas y no puedo cambiar el hecho de que socio/sociedad era el término utilizado por Roham y Ridhima y en las comunicaciones escritas de la empresa".

No puedo cambiar sus citas. En el momento de la publicación la información era precisa. No estamos en el negocio de hacer favores a las empresas, y si concediéramos esta Request , abriríamos una lata de gusanos porque cada vez que una fuente dice algo oficialmente de lo que se arrepiente.

La parte del trabajo que más me gusta es llamar las cosas por su nombre. ONE de las ignominiosas solicitudes de Dapper fue cambiar un comentario hecho sobre "invertir" en NFT cuando se le preguntó sobre las diferencias entre los coleccionables digitales y tangibles. Lo entiendo, hablar de NFT como activos financieros abre una superficie de ataque regulatorio. Pero sugerir que puedes INVERTIR en pines físicos pero solo RECOGER los digitales es una tontería.

Los NFT son inversiones, se tratan como inversiones y en mis breves comunicaciones con Dapper hablamos de ellos como inversiones y objetos de colección. Y en ausencia de información sólida sobre los "pins", como si vienen con ventajas como descuentos u oportunidades de Disney, presumiblemente una de las principales razones para comprar ONE es porque su valor podría apreciarse.

Dapper no está solo aquí. Las criptomonedas tienen una crisis de honestidad. La industria no sólo está invadida por el fraude, un fraude literal y mensurable, sino que se dedica a engañar a la gente. Las criptomonedas son una tecnología sin un caso de uso, que promete resolver todos los problemas y ha fracasado en casi todos los aspectos. Para qué sirven las criptomonedas (comprar cosas en línea que no quieres en el extracto de una tarjeta de crédito) está completamente subestimado.

No hay forma de que una década de tergiversaciones no termine causando daños colaterales. En muchos sentidos ya lo ha hecho. Las criptomonedas tienen mala reputación, y ni siquiera de una manera agradable, de una manera que grita baja posición social y deshonestidad. Y por una buena razón. Millones de personas perdieron colectivamente miles de millones de dólares. Una tecnología que se supone que consiste en pegarle al hombre es obsequiosa.

En otras palabras: las criptomonedas son vergonzosas y poco confiables. Es el George SANTOS de la tecnología financiera.

Y no mejorará a menos que sus líderes den una oportunidad a la honestidad. Finge que es una profesión.

