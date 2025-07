Dayforce Rebrands SME Payroll and HR Solution as Powerpay, Enhancing Focus on Canadian Business Needs

Dayforce rebrands its payroll and HR solution for SMEs as Powerpay, enhancing compliance and user experience for Canadian businesses.

Dayforce, Inc. has announced a rebranding of its payroll and HR management solution for small and medium-sized enterprises (SMEs) to "Powerpay by Dayforce," emphasizing a strategic focus on meeting the evolving needs of its over 46,000 Canadian clients. Recognizing the challenges SMEs face in navigating complex employment regulations, Dayforce aims to provide tools that ensure accurate and compliant payroll processing, enabling business owners to concentrate on growth. Powerpay introduces an intuitive user experience with enhanced functionalities for time tracking and payroll, alongside features like a new hire assistant and self-service onboarding. Additionally, Behrad Bayanpour has been appointed as general manager of Powerpay to support its mission of delivering reliable, secure, and compliant solutions. Dayforce positions Powerpay as a vital partner for SMEs, helping them thrive in a dynamic environment.

Potential Positives

Le repositionnement de marque vers Powerpay par Dayforce met en évidence l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins des PME canadiennes, renforçant ainsi sa position sur un marché clé.

La solution Powerpay, dotée d'une interface améliorée et de nouvelles fonctionnalités, vise à simplifier la gestion de la paie pour les PME, ce qui pourrait augmenter la satisfaction et la fidélité des clients.

La nomination de Behrad Bayanpour en tant que directeur général de Powerpay souligne une approche axée sur la croissance et l'innovation, promettant une direction stratégique et un leadership renforcé.

Potential Negatives

The company is undergoing a rebranding of its payroll and HR management solution, which may indicate previous branding issues or confusion in the marketplace.

The statement indicates the complexity and challenges of managing small to medium-sized enterprises, potentially highlighting struggles faced by clients who may not see immediate solutions to their problems.

Despite the positive tone, the requirement for a new leadership appointment could suggest instability or past difficulties in managing or innovating the Powerpay division.

FAQ

What is Powerpay by Dayforce?

Powerpay by Dayforce is a payroll and HR management solution designed for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Canada.

Why is Dayforce rebranding its payroll solution?

The rebranding to Powerpay reflects a strategic shift to better meet the evolving needs of over 46,000 Canadian clients.

How does Powerpay simplify payroll management?

Powerpay offers intuitive features that streamline compliance and payroll processes, enabling business owners to focus on growth.

What new features are included in the Powerpay solution?

The new features include Enhanced Time Tracking, New Hire Assistant, and Mass Self-Service Enrollment for improved user experience.

Who is leading the Powerpay team?

Behrad Bayanpour has been appointed as the General Manager of Powerpay, overseeing its growth and strategy.

Disclaimer: This is an AI-generated summary of a press release distributed by GlobeNewswire. The model used to summarize this release may make mistakes. See the full release here.

Full Release



TORONTO, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --



Dayforce



, Inc. (NYSE : DAY; TSX : DAY), un chef de file mondial en gestion du capital humain qui améliore la vie au travail, a annoncé aujourd’hui le repositionnement de marque de sa solution de gestion de la paie et de gestion des RH pour les PME sous le nom de Powerpay par Dayforce, ce qui signifie que l’entreprise met l’accent sur une nouvelle approche stratégique et s’engage de manière continue à répondre aux besoins uniques et en constante évolution de plus de 46 000 clients à travers le Canada.





Les PME représentent le moteur de l’économie canadienne, en ajoutant des milliards de dollars à son PIB chaque année et



en représentant presque l’ensemble du paysage commercial



. Mais il n’a jamais été aussi complexe de gérer une PME. Avec l’apport de centaines de modifications législatives chaque année, les propriétaires d’entreprise doivent composer avec un contexte de conformité et de réglementations sur l’emploi en constante évolution. Pour demeurer concentrés sur la croissance de leur entreprise, ils ont besoin d’outils simples et fiables qui les aident à payer leurs employés de manière exacte et conforme.





« Powerpay représente notre engagement envers les PME canadiennes. Nous comprenons vos défis, soutenons vos ambitions et favorisons votre réussite », déclare David Ossip, président et chef de la direction chez Dayforce. « Powerpay est une solution conçue pour simplifier la conformité, permettre aux propriétaires d’entreprises de gagner du temps et les aider à se concentrer sur ce qui compte le plus, c’est-à-dire leur entreprise. Nous sommes fiers de contribuer à transformer l’exploitation, la croissance et la prospérité des entreprises canadiennes ».





En plus du repositionnement de la marque, la solution Powerpay offre également une expérience plus intuitive et conviviale grâce à des fonctions améliorées de suivi des heures et de rémunération. Les mises à jour récentes apportées à la solution, notamment l’Assistant Nouvelle embauche et la fonction d’inscription libre-service de masse, sont axées sur les employés et les gestionnaires afin de les aider à rationaliser l’intégration et les tâches quotidiennes. Ces améliorations favorisent l’efficacité, offrent une meilleure visibilité sur les données relatives aux effectifs et soutiennent une prise de décisions plus rapide et plus confiante.





« Powerpay a transformé la façon dont nous gérons la paie », indique Krista Hanes, directrice de l’administration et des services aux entreprises chez Apollo Property Management. « La plateforme est intuitive, évolutive et convient parfaitement à une entreprise comme la nôtre qui gère plusieurs traitements de la paie. Elle offre une tranquillité d'esprit à nos équipes des RH et des finances, en sachant que la paie est toujours traitée de façon exacte et à temps. Nous considérons Powerpay comme un partenaire de confiance et sommes enthousiastes à l’idée de savoir ce que nous réserve l’avenir. »







Croissance de l’équipe de direction de Powerpay







Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise envers une croissance et une innovation durables, Behrad Bayanpour a été nommé directeur général de Powerpay. Dans son rôle de vice-président directeur de la stratégie et de la croissance chez Dayforce, il supervise les ventes, les produits, l’ingénierie et les services, et apporte une vision ciblée pour faire évoluer la mission de Powerpay qui consiste à fournir des solutions fiables, sécurisées et conformes aux propriétaires d’entreprise à travers le Canada.





« Tandis que nous tirons parti de l’élan de Powerpay, notre engagement à autonomiser les PME canadiennes n’a jamais été aussi élevé », déclare M. Bayanpour. « Nous ne fournissons pas seulement une plateforme, nous forgeons également des partenariats qui alimentent la croissance, stimulent l’innovation et aident les PME à naviguer avec confiance et optimisme dans un monde en constante évolution. »





Pour en savoir plus, veuillez consulter le nouveau site Web



powerpay.ca



.







À propos de Dayforce







Dayforce améliore la vie au travail. Tout ce que nous faisons en tant que chef de file mondial en technologie de gestion du capital humain vise à aider des milliers de clients et des millions d’employés à travers le monde à accomplir leur vocation. Grâce à notre plateforme de gestion du capital humain optimisée par l’IA qui facilite la gestion des RH, de la paie, des heures, des talents et des analyses de données, les organisations de toutes tailles et de tous les secteurs d’activité bénéficient de la simplicité à grande échelle qu’offre Dayforce pour aider à libérer le potentiel de leurs effectifs, à exercer leurs activités en toute confiance et à réaliser une valeur quantifiable. Pour en savoir plus, visitez le



dayforce.com



.







Pour communiquer avec l’équipe de relations publiques de Dayforce







Patrick Allen







patrick.allen@dayforce.com







647 417-2208



