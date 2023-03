Cuáles podrían ser los cuatro ganadores de la caída de Silvergate

Silvergate Bank, en algún momento quizás la institución financiera más importante en el sector de las criptomonedas, cerrará sus puertas tras un período de retiros catastróficos y un fallido rescate de parte de una entidad federal de préstamos que podría haberle dado soporte. Recordando las conversaciones de la semana pasada con Federal Deposit Insurance Corp., que se había informado que eran una manera de evitar el cierre y reforzar la liquidez, esos dichos ahora parecen más un presagio del derrumbe que una señal de vida.

Silvergate, que tuvo sus comienzos en la era de los ahorros y préstamos y fue el primer banco en ver una oportunidad en cripto, básicamente se convirtió en un zombi financiero después de tener un crecimiento excesivo en un sector volátil.

Silvergate consiguió una gran cantidad de depósitos de criptomonedas (US$13.200 millones a fines de septiembre) y, como todos los bancos, las invirtió en activos de rendimientos seguros como los bonos del Tesoro de Estados Unidos y otros. Sin embargo, tras el colapso del exchange de criptomonedas FTX, una catarata de retiros de clientes y los pagos requeridos de un préstamo del Federal Home Loan Bank obligaron a la entidad bancaria a liquidar los activos antes de que lleguen a su vencimiento, lo que provocó un desajuste: al parecer, perdió más de US$1000 millones en el cuarto trimestre.

No es mentira, la situación no es ideal para las criptomonedas. Bitcoin (BTC) está cotizando significativamente a la baja tras las noticias y hay posibles efectos secundarios de los que preocuparse. Pero este momento también es una oportunidad para muchos. ¿Quiénes y qué, aparte de los vendedores de posiciones cortas que ya se cobraron sus beneficios, podrían beneficiarse del Silvergate-gate? Estos son algunos de los posibles ganadores.

Otros bancos

Las empresas que pueden beneficiarse más directamente del colapso de Silvergate son sus competidores. Ante la primera señal de vulnerabilidad, algunas compañías de criptomonedas —como Coinbase (COIN), Paxos Trust y Galaxy Digital— se pasaron al banco con sede en Nueva York Signature Bank (SBNY) por “abundancia de precaución”.

Signature, que tenía mucha menos exposición a las criptomonedas que Silvergate, anunció meses atrás que reduciría su exposición al sector de las criptomonedas. Sin embargo, no es ningún secreto que muchas empresas de activos digitales están repletas de efectivo que necesitan depositar en algún lado. Si bien los supervisores de la industria bancaria advierten a las empresas de finanzas tradicionales para que no negocien con compañías de criptomonedas, este sector digital sigue estando muy bien capitalizado en los papeles.

Matt Levine, periodista de Bloomberg, señaló que los problemas de Silvergate no necesariamente surgieron de las criptomonedas en sí. La “corrida bancaria” no comenzó con la implosión del libro de préstamos de bitcoin o con alguno de sus clientes de criptomonedas —bueno, FTX, pero no como causa próxima—, sino que fue producto de “las actividades comerciales cotidianas y los préstamos a corto plazo (tomando depósitos de las empresas de criptomonedas) para prestar a largo plazo (comprando bonos del Tesoro y MUNIS)”, dijo.

Está claro que hay un cálculo que incluye las preocupaciones regulatorias y los riesgos. Pero justamente para eso está la debida diligencia. Mientras no sea explícitamente ilegal bancarizar empresas de criptomonedas, que no lo es, hay una oportunidad para los bancos de filtrar solicitantes que puedan operar como empresas en funcionamiento. La lógica inversa es que casi todas las empresas de activos digitales son insolventes, algo que parece poco probable considerando que alrededor de US$8000 millones en depósitos fueron retirados de Silvergate. Ese dinero tiene que ir a algún lado.

Stablecoins

Analistas de Kaiko informaron el lunes que “es probable que las stablecoins se vuelvan aún más omnipresentes entre los traders” con la “desaparición” de Silvergate Exchange Network (SEN, por sus siglas en inglés), un sistema interno del banco creado con la finalidad de permitir que sus clientes puedan intercambiar fácilmente capital. El SEN fue cancelado antes de la liquidación del banco.

Seguramente las empresas de activos digitales ya están familiarizadas con los mecanismos de las stablecoins, una clase de activos de criptomonedas vinculados al dólar estadounidense. De hecho, el año pasado, las transacciones con stablecoins en exchanges centralizados subieron hasta el 90% de todos los volúmenes desde el 79%, lo que reemplazó particularmente a los pares de trading basados en USD, sostuvo Conor Ryder, analista de investigación en Kaiko.

Los emisores de stablecoins de Estados Unidos están teniendo sus propios problemas para conseguir el estatus bancario y muchos de ellos se verán afectados por el colapso de Silvergate. Emisores como Circle Internet Financial prometieron mantener una cantidad equivalente de activos para dar respaldo a la cantidad de USDC en circulación, dinero que tiene que estar en algún lado. Pero en el caso de las empresas más pequeñas, probablemente una conversión de efectivo a stablecoins logre sostenerlas.

Europa

A diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea ha demostrado tener una mirada proactiva respecto de la regulación de la economía con criptomonedas. La ley en desarrollo para Mercados de Criptoactivos, también conocida como MiCA, es un amplio conjunto de normas que se espera que entre en vigencia pronto y que proporcionará claridad tanto para las empresas de criptomonedas como para las instituciones financieras que les prestan servicios. Los problemas con las criptomonedas en Estados Unidos solo podrían impulsar la tendencia de empresas que buscan establecerse en el extranjero.

Un indicio de esto, tal vez, como señaló Ryder, es que “el par BTC-euro se encuentra en su nivel más alto de participación de mercado frente al [USD] histórico de la semana pasada, casi triplicando la participación de mercado en el espacio por unas cuantas semanas”.

Proveedores de pagos

El lunes, Oliver von Landsberg-Sadie, CEO de la empresa de servicios financieros de criptomonedas BCB Group, le contó a Ian Allison de CoinDesk que el procesador de pagos de su empresa está acelerando los planes para añadir funcionalidad en dólares estadounidenses para ayudar a cubrir el vacío que dejó SEN. BCB lanzó su red de liquidaciones en tiempo real, el BCB Liquidity Interchange Network Consortium (BLINC, por sus siglas en inglés) a mediados de 2020. Actualmente acepta euros, libras esterlinas y francos suizos. Instituciones como BCB, que ofrecen una puerta de entrada a las criptomonedas para los bancos, podrían ser cada vez más valiosas como una forma de absorber algunos riesgos.

