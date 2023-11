Cripto para asesores: verdades versus mitos sobre la transparencia de las criptomonedas

Los beneficios de la tecnología blockchain incluyen confianza, transparencia y trazabilidad, junto con muchas otras mejoras de rendimiento. Sin embargo, todavía prevalece la idea errónea de que las criptomonedas se utilizan principalmente para el lavado de dinero. Según datos disponibles públicamente, ha habido un aumento récord del 237% de los poseedores de billeteras Bitcoin con más de $1 millón en ellas: hablemos de transparencia.

Esta semana, Dawood Khan de Alix Partners LOOKS el análisis en cadena, las herramientas de rastreo y cuánta actividad ilícita aprovecha las criptomonedas y analiza por qué los asesores deberían aprender sobre la tecnología blockchain.

Cómo el seguimiento en cadena de las transacciones de Bitcoin y criptomonedas ayuda a proteger a los inversores y mejorar la adopción

El creciente interés en las criptomonedas está impulsando el mercado

Las criptomonedas han atraído una amplia gama de intereses, desde individuos hasta empresas emergentes que exploran los usos de la tecnología blockchain, y algunas empresas están asignando una parte de su balance a activos como Bitcoin. Sin embargo, los últimos rumores se han centrado en la posibilidad de que la SEC permita que los ETF de Bitcoin al contado se negocien en los EE. UU. a principios de 2024. Si bien Canadá ha tenido ETF de Bitcoin durante algunos años y Europa lanzó recientemente su primer ETF, el mercado estadounidense representa un mercado significativamente mayor. Esto abre la puerta a la entrada de grandes instituciones financieras; Algunos de los solicitantes iniciales de ETF incluyen BlackRock, VanEck, Fidelity y Franklin Templeton. Fuera del rumor sobre ETF, hemos visto a instituciones financieras como JPMorgan experimentar con la tecnología, concretamente utilizando una versión "bifurcada" de Ethereum conocida como Quorum (luego vendida a ConsenSys). Ahora, según se informa, JPMorgan está explorando tokens de depósito basados ​​en blockchain para acelerar los pagos y liquidaciones transfronterizos.

Las criptomonedas y el término ahora adoptado “activos digitales” significan cosas diferentes para diferentes personas. Una buena forma de empezar es comprender cómo la tecnología y los activos digitales pueden resultar beneficiosos. Como hay una gran cantidad de expertos en línea, es importante una evaluación cuidadosa de las fuentes educativas. Hay programas acreditados disponibles en línea a través de organismos profesionales como la Asociación CIO y universidades como el MIT y Cornell .

Algunos tipos de activos digitales son los más adecuados para permitir transacciones, como las monedas estables, que proporcionan una representación de valor estable vinculada a una moneda fiduciaria en particular. Son una forma de acceder al sistema financiero global. En los países en desarrollo, el acceso a activos denominados en dólares puede ser literalmente un salvavidas. Algunos los utilizan para pagos diarios, mientras que otros simplemente quieren preservar su riqueza.

Otros ven ciertos activos digitales como una oportunidad de inversión. Por ejemplo, Fidelity Digital Assets revisó recientemente su análisis de Bitcoin, destacando la diferencia entre el ecosistema más amplio de “tokens criptográficos” y el surgimiento de bitcoin como el activo digital de referencia.

En el extremo ultra alcista del espectro se encuentran aquellos como Michael Saylor y su empresa MicroStrategy, que adoptaron su “estrategia Bitcoin ” en 2020, utilizando flujos de efectivo y deuda para comprar Bitcoin para su balance. Desde entonces, MicroStrategy ha superado radicalmente al mercado.

Existe escepticismo: algunos acertados y otros mal informados.

Desafortunadamente, lo que llama mucho la atención es la percepción de que las criptomonedas son fáciles de usar para actividades delictivas e ilícitas debido a su anonimato percibido y la dificultad para rastrear a los culpables. Otras preocupaciones incluyen la incertidumbre regulatoria, la volatilidad de los precios de las criptomonedas y la alteración del ecosistema debido a múltiples quiebras. Ha habido acusaciones y condenas por fraude, esquemas Ponzi y malversación de fondos.

Es posible que haya visto noticias sobre delincuentes y piratas informáticos de la web oscura que desean pagos en Bitcoin u otros tipos de criptomonedas. Estos informes han contribuido a la percepción de que las criptomonedas se consideran un refugio para delincuentes o terroristas. Sin embargo, si observamos un análisis de la actividad criminal realizado por Chainalysis , la actividad ilícita representó el 0,24% de todas las transacciones criptográficas en 2022. En perspectiva, la capitalización total del mercado de las criptomonedas es de aproximadamente 1,3 billones de dólares en el cuarto trimestre de 2023. La Oficina de Drogas de la ONU and Crime estima que la cantidad de dinero blanqueado en un año oscila entre el 2% y el 5% del PIB mundial, o entre 800.000 y 2 billones de dólares, más que la capitalización de mercado total de todos los criptoactivos.

Esto no quiere decir que no se cometa el crimen. Así es, según Chainalysis , y en 2022, la actividad delictiva representó 20 mil millones de dólares en actividades ilícitas, incluido el uso de criptomonedas por parte de entidades sancionadas, estafas y fondos robados.

Si bien los delincuentes utilizan métodos sofisticados, el seguimiento es posible

Aunque las transacciones de blockchain son pseudoanónimas, también se registran como parte de la transacción en un registro de auditoría totalmente rastreable de extremo a extremo, capturado en un libro de transacciones permanente e inmutable. Las transacciones de criptomonedas registradas en el libro mayor son identificables de forma única, lo que permite a los investigadores rastrear las relaciones entre ciertas direcciones, billeteras y entidades. Los investigadores pueden utilizar estas relaciones para identificar vínculos con “rampas de acceso” reguladas para revelar conexiones con entidades del mundo real. Para redes importantes como Bitcoin y Ethereum, está surgiendo un régimen de vigilancia en cadena sofisticado y en rápida mejora que ha eliminado, y seguirá eliminando, a los malos actores.

El seguimiento de activos es a la vez una ciencia y un arte que se sigue perfeccionando mediante el uso de herramientas creadas por empresas como Chainalysis, Elliptic, TRM Labs y CipherTrace. Los especialistas utilizan estas herramientas para analizar y rastrear transacciones para rastrear criptomonedas aprovechando los beneficios de los datos en cadena para comprender el panorama completo.

El año pasado, el puente Ronin de Axie Infinity (una popular plataforma de juegos de metaverso), utilizado para transferir activos digitales a la cadena, experimentó ONE de los mayores cripto-hacks donde se robaron 615 millones de dólares en ether (ETH) y moneda estable USDC , con las autoridades estadounidenses vinculando el atraco al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group. Los culpables primero intercambiaron las monedas estables del USDC por ETH a través de intercambios descentralizados (DEX), que normalmente no realizan verificaciones de cumplimiento de Conozca a su Cliente/Anti-Lavado de Dinero (KYC/AML). Los intercambios centralizados que están bajo escrutinio regulatorio han comenzado a hacerlo en los últimos años. Curiosamente, como se muestra en The Graph, luego comenzaron a lavar 16,7 millones de dólares en ETH a través de tres intercambios centralizados. Sin embargo, cuando los intercambios centralizados comenzaron a colaborar con las autoridades, los culpables pasaron a utilizar Tornado Cash, un mezclador descentralizado, que luego fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., y perdió su apelación sobre la validez. de la sanción en el tribunal. Según Elliptic, "los investigadores de Elliptic están rastreando estos fondos robados y han etiquetado las direcciones asociadas a este atacante en nuestros sistemas".

The Graph de Elliptic Investigator muestra cómo se puede analizar y rastrear la actividad compleja en cadena. En este caso, se muestra cómo el Grupo Lazarus lavó fondos robados tras el Ronin Hack (Fuente: Elliptic )

Según Kevin Madura de AlixPartners , “los elementos criminales están comenzando a darse cuenta de que las cadenas de bloques proporcionan una mina de oro de información de inteligencia y, en realidad, son el peor lugar para realizar actividades ilícitas. Los inversores deben comprender que las características de redes como Bitcoin y el ecosistema que las rodea en realidad benefician a los buenos actores”.

Desde la inversión minorista hasta el interés institucional y corporativo: el seguimiento en cadena es crucial para la protección de los inversores

En conclusión, el creciente interés en las criptomonedas, particularmente en el contexto de la posible aprobación por parte de la SEC de ETF de Bitcoin al contado en los EE. UU., seguirá atrayendo a malos actores y piratas informáticos, y el seguimiento en cadena es una parte fundamental para proteger a los inversores. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de las preocupaciones sobre actividades ilícitas, el porcentaje de actividad delictiva en las transacciones criptográficas es relativamente pequeño.

Además, si bien las criptomonedas a menudo se asocian con actividades ilícitas debido a su pseudoanonimato, la realidad es que estas transacciones se registran en un libro de contabilidad de extremo a extremo, totalmente rastreable e inmutable que proporciona un registro de auditoría incorporado. Esto permite la posibilidad de rastrear las relaciones entre ciertas direcciones, billeteras y entidades, lo que hace que sea mucho más fácil rastrear actividades ilícitas en toda la cadena de transacciones. Esto es posible a través del propio registro de blockchain y se mejora mediante herramientas de análisis en cadena.

Dada la naturaleza en constante evolución de la tecnología blockchain, un mercado dinámico de criptomonedas y regulaciones, es fundamental que los asesores e inversores inviertan tiempo en aprender y comprender lo que LOOKS ser el futuro emergente de las finanzas, el comercio y el comercio global.

– Dawood Khan , AlixPartners

Pregúntale a un experto

P: ¿Puede el análisis de cadena aumentar la seguridad de una red?

Sí. Un error común es que las criptomonedas son completamente anónimas y, por lo tanto, perfectas para que los delincuentes muevan dinero sin permiso y sin preocuparse por las reglas bancarias KYC/AML. La verdad es que los usuarios son seudónimos, lo que significa que una vez que una dirección se asocia con una persona, se puede revelar todo su historial de transacciones. Por lo tanto, el análisis de la cadena se puede utilizar para trabajar hacia atrás desde una dirección conocida para crear un historial de actividad conocida. Además, debido a que cualquier persona del público en general puede acceder a los datos en cadena, en realidad hace que sea más difícil KEEP en secreto el movimiento ilegal de dinero. Hay innumerables personas que consultan los datos de la cadena en un momento dado. Muchos lo hacen como hobby y publican sus hallazgos en X (Twitter). Con tantos ojos en todo el mundo monitoreando los datos en cadena, hace que sea más difícil que las actividades ilegales pasen desapercibidas y agrega seguridad a la red.

P: ¿Qué datos significativos se pueden recopilar a partir del análisis en cadena?

Como administradores que invierten en nombre de los clientes, monitoreamos constantemente los análisis en cadena para asegurarnos de que estamos tomando decisiones informadas. Puede recopilar mucha información útil y procesable con análisis en cadena. Por ejemplo, puede buscar direcciones de billetera únicas. Si esto está creciendo rápidamente, podría significar que la adopción del proyecto está aumentando. También puede observar la actividad de la billetera, si hay muchas transacciones, direcciones que envían criptomonedas de un lado a FORTH, podría indicar que el proyecto tiene una base de usuarios significativa y no se comercializa únicamente en intercambios centralizados. También puede ver qué porcentaje del suministro de un token está en manos de las direcciones de billetera más grandes. Esto es importante porque el espíritu principal de las criptomonedas es la descentralización y dar autonomía a sus usuarios. Sin embargo, si los tokens de un proyecto están más o menos en manos de unas pocas carteras grandes, esto conduce a una centralización que permite a unas pocas ballenas manipular el precio, las recompensas, la gobernanza, ETC Estos son solo algunos ejemplos. El análisis de estos datos evoluciona constantemente y se descubren y rastrean relaciones, proporciones y estadísticas nuevas y significativas. Y como esto se hace en libros de contabilidad públicos, cualquiera con conexión a Internet puede hacer su propio análisis. – Bryan Courchesne , director ejecutivo, DAIM

