COP28 y Bitcoin: ¿El comienzo de una hermosa amistad?

Esta semana comienza la COP28, la conferencia anual para discutir un enfoque global coordinado para abordar las cuestiones del cambio climático. Este año se celebra en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ONE de los mayores productores de petróleo del mundo.

La retórica ya desesperada está enfatizando el costo catastrófico de la inacción; 120 jefes de Estado están repasando sus discursos; e incluso el Papa Francisco hará acto de presencia a pesar de una inflamación pulmonar.

Noelle Acheson es la ex jefa de investigación de CoinDesk y Genesis Trading, y presentadora del podcast CoinDesk Markets Daily. Este artículo es un extracto de su boletín Crypto Is Macro Now , que se centra en la superposición entre los cambiantes panoramas criptográfico y macro. Estas opiniones son suyas y nada de lo que escriba debe tomarse como consejo de inversión.

Sin embargo, como es habitual, lo más probable es que el evento acabe siendo una pérdida de tiempo y de energía (de todo tipo). Sin embargo, hay un giro criptográfico positivo incrustado en el caos.

Caos en la COP

Primero, abordemos brevemente mi escepticismo.

El historial hasta el momento no es auspicioso. La primera COP (que, si tiene curiosidad, significa Conferencia de las Partes) en 1995 pidió a los gobiernos que establecieran objetivos y cronogramas específicos y legalmente vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados. Casi 30 años después, todavía no los tenemos.

El presidente del evento es el Sultán Ahmed Al-Jaber. También es director ejecutivo de la petrolera estatal ADNOC, que se espera que aumente su producción de petróleo el próximo año tras la reciente revisión al alza de la cuota de la OPEP+ de los Emiratos Árabes Unidos. ADNOC también ha estado expandiendo agresivamente sus intereses internacionales en combustibles fósiles. Creo que un ejecutivo petrolero está en mejor posición para lograr que otros ejecutivos petroleros lo escuchen, y ADNOC está trabajando para diversificar sus fuentes de ingresos. Pero es exagerado pedirnos que creamos que no hay ningún conflicto de intereses aquí. De hecho, documentos filtrados han revelado que los Emiratos Árabes Unidos planeaban utilizar su posición como país anfitrión para discutir acuerdos de petróleo y GAS con más de una docena de países.

Los gobiernos de todo el mundo son conscientes de que se necesita más financiación para combatir el cambio climático. En 2009, los países donantes acordaron movilizar 100.000 millones de dólares al año hasta 2020 para ayudar a los países en desarrollo a reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Este objetivo sólo se alcanzó este año, pero de todos modos no importa: un informe reciente de la Agencia Internacional de Energía sugirió que la cantidad anual necesaria sería más bien de 2,7 billones de dólares. No todo eso tendría que provenir de las arcas públicas, lo cual es bueno ya que los gobiernos de las economías más desarrolladas están luchando con prioridades más a corto plazo, como ayudar a los aliados a defender las fronteras, mantener los beneficios y no incumplir el pago de la deuda soberana.

Además, las políticas de reducción de emisiones no son populares entre los votantes y podrían provocar disturbios políticos. La sorpresiva WIN en las elecciones generales holandesas de la semana pasada del candidato de extrema derecha Geert Wilders fue en parte resultado de algunas de las drásticas medidas de emisiones propuestas por el gobierno saliente, como la reducción de los rebaños de ganado. En Alemania, el menguante apoyo al otrora poderoso Partido Verde ha dejado espacio para un resurgimiento de la extrema derecha Alternativa para Alemania (AFD). Muchos países europeos están en desacuerdo con los planes de la UE de cobrar a los transportistas por sus emisiones, y la UE acudirá a las urnas el próximo año.

En otros lugares, los líderes están retrocediendo en sus compromisos climáticos debido a la presión interna. En septiembre, el Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció que el Reino Unido estaba retrasando sus planes de descarbonización para evitar “perder el consentimiento del pueblo británico”. Alemania está reactivando este invierno varias plantas de carbón inactivas para evitar una escasez de energía. China ha aprobado aproximadamente un 50% más de plantas de carbón en los últimos dos años que en los dos años anteriores.

Hay tantas cuestiones que impiden alinear los incentivos globales para financiar la transición y al mismo tiempo frenar la producción y el uso de combustibles fósiles que todo lo anterior es solo una muestra de lo anterior.

Sin embargo, se nos alienta a frenar nuestro cinismo porque las COP son importantes para crear conciencia sobre la importancia de “hacer algo”. Estoy totalmente a favor de hacer “algo”, pero después de 28 años de estas conferencias, hemos avanzado poco en la comprensión de la economía del problema y en abordar los incentivos necesarios.

Quizás Al-Jaber pueda juntar algunas cabezas y lograr que algunos representantes pasen por encima de los intereses nacionales. Pero tendría que hacer eso para todos los delegados, y como los Emiratos Árabes Unidos no dan exactamente un buen ejemplo, las posibilidades son escasas.

Mientras tanto, el costo de albergar un evento tan amplio (que está cada vez más dominado por intereses comerciales ) debe ser astronómico. Se espera que asistan más de 70.000 personas. Dudo que lleguen a Dubai en bote de remos o en bicicleta.

Por qué es importante para las criptomonedas

Una pregunta válida es cuándo se desviará el enorme gasto de todas las preocupaciones relacionadas con la COP para centrarse en avances tecnológicos que ayudarán con la adaptación, así como con sistemas de generación renovable más eficientes.

ONE de esos avances es Bitcoin. De ninguna manera es una solución a todas las dificultades que nos aguardan por el cambio climático, ni resolverá muchas de las barreras para una mayor adopción de energías renovables. Pero puede ayudar con la descarbonización.

No hace mucho que Bitcoin fue vilipendiado por su daño ambiental. Los inversores y observadores casuales rechazaron la idea misma de aprender más sobre Bitcoin porque era perjudicial. Los activistas climáticos hicieron campaña para que se cambiara el código y los legisladores hicieron campaña para que se prohibiera su minería. Afortunadamente, esto se ha calmado en gran medida a medida que estudio tras estudio desacreditaron las afirmaciones falsas. ¿Recuerdas cómo en 2017 Newsweek proclamó que la minería de Bitcoin utilizaría toda la electricidad del mundo para 2020? Hemos recorrido un largo camino desde entonces.

No son sólo los artículos revisados ​​por pares los que han destacado el potencial de la minería de Bitcoin para respaldar una mayor inversión en generación renovable y captura de metano. También es una poderosa muestra de informes bien escritos de equipos de investigación institucionales como Bloomberg y KPMG . La narrativa ha cambiado. Incluso los reguladores equivocados han girado sus objeciones a las criptomonedas para centrarse en usos ilícitos.

El resumen demasiado breve es que la minería de Bitcoin puede respaldar económicamente la construcción y operación de redes renovables, incluso las pequeñas en áreas remotas, al actuar como un consumidor oscilante. La minería de Bitcoin es prácticamente el único usuario de energía industrial que no depende de la ubicación (a las plataformas no les importa dónde están siempre que tengan energía y una conexión a Internet) y puede encenderse y apagarse con relativa facilidad.

Es más, los mineros de Bitcoin pueden ayudar a mitigar las emisiones de metano procedentes de la producción de combustibles fósiles al convertir el GAS en energía para alimentar las máquinas generadoras de ingresos. Según la Agencia Internacional de Energía , el metano es responsable de aproximadamente el 30% del aumento de las temperaturas globales desde la Revolución Industrial, y la producción de combustibles fósiles es la tercera fuente más grande de contaminación por metano (después de los humedales y la agricultura). Eliminar parte de esto y al mismo tiempo ayudar a proteger una red financiera suena como una WIN para las empresas de energía, los mineros de Bitcoin , los inversores y, por supuesto, el medio ambiente.

Hay mucho más que decir al respecto, pero en resumen, Bitcoin es una pieza importante en el rompecabezas de la adaptación al cambio climático.

Y este año, la COP28 tendrá su primera delegación minera de Bitcoin . No sé hasta qué punto los mineros de Bitcoin estuvieron presentes en COP anteriores, pero el hecho de que esta vez haya una "delegación" oficial con un panel de alta calidad parece significativo. Casi consolida el cambio en la narrativa y, con suerte, ayudará a difundir aún más las posibilidades constructivas.

También destaca cuán "temprano" es Bitcoin . La mayoría no comprende su tecnología, muchos infravaloran sus casos de uso y su potencial aún apenas se aprecia.

Los malentendidos medioambientales han sido dolorosamente frustrantes, pero como Bitcoin tiene una presencia en la conferencia sobre cambio climático de más alto perfil, podemos apreciar que se han logrado avances. Aún queda un largo camino por recorrer, pero eventos como este ayudarán a impulsar la narrativa y conectarán varios intereses que trabajarán juntos en los pequeños pasos que pueden llevarnos a todos a una larga distancia.

