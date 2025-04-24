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Congress Trade: Representative George Whitesides Just Disclosed New Stock Trades

April 24, 2025 — 10:02 am EDT

Written by Quiver TradeTracker for Quiver Quantitative->

Representative George Whitesides just filed new stock trades, which we received from a STOCK Act disclosure. You can see the full list of trades on Quiver Quantitative's congress trading dashboard, and track the portfolios of Representative George Whitesides and other politicians.

The trades in the new disclosure included a:

  • Sale of $V stock (STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. C�������: TO AVOID ANY POSSIBLE CONFLICTS OF INTEREST WITH MY FUTURE CONGRESSIONAL WORK, I’M TRANSITIONING MY SINGLE STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. VISA INC.)
  • Sale of $DIS stock (STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. C�������: TO AVOID ANY POSSIBLE CONFLICTS OF INTEREST WITH MY FUTURE CONGRESSIONAL WORK, I’M TRANSITIONING MY SINGLE STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. WALT DISNEY COMPANY)
  • Sale of $KO stock (STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. C�������: TO AVOID ANY POSSIBLE CONFLICTS OF INTEREST WITH MY FUTURE CONGRESSIONAL WORK, I’M TRANSITIONING MY SINGLE STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. COCA-COLA COMPANY)
  • Sale of $DEO stock (STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. C�������: TO AVOID ANY POSSIBLE CONFLICTS OF INTEREST WITH MY FUTURE CONGRESSIONAL WORK, I’M TRANSITIONING MY SINGLE STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. DIAGEO PLC COMMON STOCK)
  • Sale of $INVA stock (STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. C�������: TO AVOID ANY POSSIBLE CONFLICTS OF INTEREST WITH MY FUTURE CONGRESSIONAL WORK, I’M TRANSITIONING MY SINGLE STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. SP INNOVIVA, INC. - COMMON STOCK)
  • Sale of $JPM stock (STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. C�������: TO AVOID ANY POSSIBLE CONFLICTS OF INTEREST WITH MY FUTURE CONGRESSIONAL WORK, I’M TRANSITIONING MY SINGLE STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. JP MORGAN CHASE & CO. COMMON STOCK)
  • Sale of $MMC stock (STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. C�������: TO AVOID ANY POSSIBLE CONFLICTS OF INTEREST WITH MY FUTURE CONGRESSIONAL WORK, I’M TRANSITIONING MY SINGLE STOCK, COMPANY-SPECIFIC HOLDINGS INTO PASSIVE ETFS AND MUTUAL FUNDS, PER BEST PRACTICES. MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. COMMON STOCK)

To see all the trades, and to see details on the trade sizes and dates, see Quiver Quantitative's politician page for Representative George Whitesides


This article was originally published on Quiver News, read the full story.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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