Cómo las finanzas regenerativas están llevando sostenibilidad a las criptomonedas

Mientras el 2022 llega a su fin, muy pocos se atreverían a mirar atrás a nuestra naciente industria y afirmar que ha estado a la altura de su potencial. Las criptomonedas fueron una revolución en todos los sentidos de la palabra: una forma de democratizar el acceso a las finanzas y una revolución contra el sistema financiero actual y todos los problemas y explotaciones que conlleva. Pero si nos adelantamos hasta el día de hoy, lo que vemos es un ecosistema que no se ha enfocado en sus promesas principales y, en su lugar, permanece en gran medida separado del mundo real y volviendo a aprender las mismas enseñanzas que las finanzas tradicionales tuvieron hace algunos años atrás.

En los últimos años, hemos perdido de vista la verdadera innovación que trajeron las blockchains y los contratos inteligentes, y nos dejamos atrapar por los esquemas económicos Ponzi y el auge de las celebridades. Negocios y personas dentro del espacio han sido presas de la mentalidad que solo se fija en que “el número sube”, como si ese fuera el único objetivo. Y nada puede ejemplificar mejor esto que el catastrófico colapso de FTX.

Ahora más que nunca es evidente que los negocios construidos sobre las premisas de las finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés) deben enfocarse en sumar valor tangible y sostenible. A medida que reajustamos y volvemos a orientar nuestro enfoque, la Web3 aceptará el desafío de hacer frente a los problemas más graves del mundo real al crear incentivos que la vuelvan económicamente ventajosa. Y aquí es donde entran las ReFi.

Phil Fogel es el director de la blockchain Flowcarbon, un ecosistema enfocado en lograr que los mercados de carbono sean accesibles y transparentes al tiempo que moviliza nuevas tecnologías y comunidades para luchar contra el cambio climático. Este artículo es parte de la mirada hacia el futuro Crypto 2023 de CoinDesk.

¿Por qué las ReFi?

Cualquier producto DeFi que quiera triunfar en este nuevo mundo debe resolver dos principios fundamentales: la creación de nuevo valor y nuevos casos de uso institucionales. Las finanzas regenerativas disfrutan de una posición única para abordar las dos cuestiones. Si entendemos de dónde vienen, será más sencillo entender el cómo. Las ReFi son la combinación de dos disciplinas distintas: la economía regenerativa y las finanzas descentralizadas. El enfoque de la primera está en los flujos de capital equilibrados y circulatorios que integran tanto las externalidades positivas como las negativas, y en cuidar a las personas y a los bienes comunes. Mientras que la segunda tiene como objetivo eliminar a los intermediarios centralizados para democratizar el acceso a los servicios financieros y a la gestión del sistema de finanzas.

Los mecanismos actuales que intentan crear una economía regenerativa no están funcionando. Los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) no sirven ni tampoco están alineados con los incentivos financieros. Según revelan un estudio de HBS y una investigación sobre los fondos ASG de Goldman Sachs, las inversiones ASG han tenido un rendimiento estadísticamente inferior al del mercado y carecen de transparencia. Para aprovechar la creciente demanda de una nueva economía regenerativa, necesitamos mirar a las tecnologías emergentes como las DeFi. Ya Vinay Gupta lo había explicado con excelente exactitud cuando dijo que “las criptomonedas ganan cuando resuelven problemas que nadie más puede de forma rentable”. Y esto nos lleva a la tesis central de las ReFi: Podemos crear mecanismos tanto para el individuo particular como para las empresas, que son las que incentivan la regeneración de entornos y comunidades de una manera aceptable para los gobiernos y superior a las soluciones existentes que no tienen que ver con las criptomonedas.

Se espera que el espacio ReFi experimente su explosión en 2023.

Todo comienza con el carbono

Y ningún lugar es más adecuado y está mejor preparado para sus efectos que el mercado voluntario del carbono (MVC). Hace mucho tiempo que el MVC está plagado de problemas de accesibilidad y calidad. Es casi imposible que una persona obtenga una cuenta en los principales organismos de registro de carbono, algo que incluso le impide participar en el mercado. Además, el mercado carece de liquidez y es opaco. Los precios al contado no están disponibles fácilmente y las transacciones de unidades de compensación de carbono (COU, por sus siglas en inglés) suelen ocurrir de manera informal a través de una red de brókers e intermediarios.

Teniendo en cuenta todo esto, la calidad de los proyectos de carbono representa una cuestión muy controvertida. Existen muchos proyectos que sobrestiman las reducciones de emisiones y, además, la permanencia y las fugas son muy difíciles de medir.

Hasta la fecha, surgieron varios proyectos ReFi que buscan abordar estos problemas desde el punto de vista de la infraestructura para los créditos tokenizados, los protocolos para verificar datos de proyectos de carbono y muchos otros. Al operar en la Web3, los diferentes actores pueden hacer frente a distintas partes de toda clase de problemas de una manera interoperable y sin permisos, sin tener que lidiar con la gran cantidad de “guardianes” y obstáculos que históricamente han existido.

Todos los proyectos ReFi que existen están comenzando a interactuar entre ellos y se espera que este ecosistema explote de una manera mucho más veloz gracias a la Web3. Con más énfasis que nunca sobre las prácticas sostenibles en casi todos los rincones del mundo, el crecimiento centrado en las ReFi será exponencial y 2023 será el año que recordaremos como el momento en que todo comenzó.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

