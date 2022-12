Cómo la Web3 ayuda a las personas a tener el control sobre su identidad digital

A medida que nos adentramos en 2023, queda más claro que nunca que la revolución digital descentralizada no irá a ninguna parte. Tanto las empresas como las personas están comenzando a ver los beneficios de esta naciente tecnología y los servicios Web3 están experimentando un aumento.

Sin embargo, con este cambio surgen nuevas y más preocupaciones sobre la seguridad y el acceso, como así también temas fundamentales sobre derechos humanos que hay que considerar. Siendo realistas, si los servicios digitales se volverán cada vez más comunes en la vida diaria, conseguir un acceso seguro no es solo una cuestión de comodidad, sino que es vital.

Por suerte, la industria está lista para abordar estas cuestiones en forma de identidades digitales soberanas que pueden actuar tanto de puerta de entrada como de escudo para las plataformas Web3. Lo mejor de todo es que no se trata de una idea para el día de mañana, sino que es una tecnología disponible para todos hoy mismo.

Asegurar tu identidad es solo el comienzo

El robo de identidad no es algo nuevo, pero es una preocupación que crece con cada año que pasa. Según la “Encuesta Mundial sobre Delincuencia Económica y Fraude del 2022” de PwC, las amenazas externas por parte de los hackers y las organizaciones criminales están aumentando y el 46% de los encuestados dijo que sufrieron alguna forma de fraude en los últimos 24 meses. Tal y como está todo, esto tiene que cambiar.

El gran problema está en cuánto control y seguridad tienen las personas sobre sus identidades digitales. Ya sabemos que los sistemas digitales tienen un papel fundamental en nuestras vidas, pero con la Web3 intentando digitalizarla aún más, la necesidad de tener control sobre quién eres online nunca fue más importante.

Contar con una identidad de este tipo conlleva una gran cantidad de beneficios para interactuar con los servicios Web3, porque puede actuar como una billetera virtual, una herramienta de reputación y muchas cosas más. También puede transmitir tus credenciales a través de múltiples plataformas informáticas, permitir el reenvío de correos electrónicos encriptados y hasta funcionar como una tarjeta digital de presentación comercial.

La identidad digital —especialmente las soluciones que aprovechan las pruebas de conocimiento cero (ZKP, por sus siglas en inglés)— también puede utilizarse como evidencia de algo sin tener que proporcionar información de identificación personal como prueba. Para los seguidores de las criptomonedas quizás lo más emocionante sea saber que puede cumplir con los requisitos de conocimiento de cliente (KYC, por sus siglas en inglés) sin tener que entregar documentación delicada a terceros.

Esto tampoco se trata solamente del acceso a la Web3. Donde sea que exista un sistema de identificación, hay un sistema que podría beneficiarse de las credenciales verificables impulsadas por la blockchain y habilitadas para el ZK. Estos sistemas aseguran que nadie, excepto el propietario, pueda acceder a la información sensible y también les garantiza a los proveedores de servicios que están tratando con un cliente real y no con un impostor.

Las identidades digitales Web3 serán esenciales y revolucionarias en la próxima década y ya están ganando terreno en el mercado actual. Ya existen blockchains rápidas y eficientes que ofrecen velocidad y capacidad de escalado para ofrecer servicios Web3 a todo el mundo. Además, también se están implementando marcos de identidad digital a nivel mundial.

Por ejemplo, pensemos en marcas mundiales como Nike y Celebrity Cruises, las cuales se están interesando en la Web3. O quizás un ejemplo más destacado es el gigante del café Starbucks, que está retrabajando su importantísimo programa de fidelización implementando sus tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), Starbucks Odyssey, para crear una comunidad Web3 accesible y atractiva.

Mientras tanto, el gigante de los pagos PayPal acaba de asociarse con la aplicación de billeteras sin custodia MetaMask para facilitar a los clientes su participación en cripto y en la Web3 en general. Todas las identidades de la blockchain son importantes y tienen el potencial de mejorar los estándares Web existentes.

Mucho más seguro

El mundo está preparado con gran cantidad de casos de uso para que esta tecnología se haga cargo. Cualquiera podrá enviar y recibir pagos digitales seguros con tan solo apretar un par de clics. Además, los mensajes personales también podrán permanecer completamente privados y a salvo de suplantaciones o robo de identidad. Y hasta información sensible, como los registros médicos, puede estar vinculada a un ID de manera encriptada.

Estas y muchas otras aplicaciones harán que muchos aspectos de la vida sean más sencillos y significativamente más seguros. Además, brinda un equilibrio más justo entre aquellos que generan la información y los que la necesitan.

En las aplicaciones comerciales, por ejemplo, las personas pueden conseguir recompensas adicionales por compartir su información. Las empresas podrían ofrecer directamente beneficios, bonificaciones y recompensas a sus usuarios según los activos que figuran en los perfiles de identidad digital, y esto generaría incontables nuevas oportunidades para marcas y clientes para participar en un apasionante ecosistema Web3.

El próximo año será testigo de algunos interesantes avances dentro del espacio Web3. Ya no se puede volver a meter al genio en la lámpara. Con tantas empresas comenzando a formar parte del sector, es hora de que las personas comiencen a prepararse para el futuro.

