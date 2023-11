Coinbase domina un servicio clave de ETF de Bitcoin . ¿Alguien más puede unirse a la carrera?

Los servicios de custodia son una parte vital de las aplicaciones de ETF de Bitcoin y, hasta ahora, Coinbase es el único tercero elegido para desempeñar esa función para los emisores.

Eso significa que BitGo, un gran custodio de criptomonedas, ha quedado fuera.

El director ejecutivo de BitGo, Mike Belshe, dice que ha estado en conversaciones con emisores de ETF.

La carrera para proporcionar una BIT clave de infraestructura para los ETF de Bitcoin [BTC] (servicios de custodia) en realidad no ha sido una gran carrera hasta ahora. El intercambio de criptomonedas Coinbase (COIN) ha dominado hasta ahora, ganándole el puesto a la mayoría de aplicaciones como BlackRock y WisdomTree.

Eso ha dejado al margen a un jugador gigante en el espacio, BitGo, una omisión llamativa.

Varias empresas, incluidas VanEck y Global X, aún tienen que elegir a su socio de custodia. El director ejecutivo de BitGo, Mike Belshe, confirmó en una entrevista con CoinDesk que su empresa está trabajando con "muchos" de los solicitantes, lo que abre la posibilidad de que BitGo aparezca todavía.

"Creo que Coinbase es la solución obvia en el lado de los custodios y tiene sentido que sean los más comunes", dijo James Seyffart, analista de ETF de Bloomberg Intelligence. "Pero hay otros", añadió. "Muchos aún no han revelado quién es su custodio".

Seyffart dijo que no le sorprendería ver que BitGo o el intercambio de criptomonedas Gemini aparezcan eventualmente en la solicitud de ETF de Bitcoin de alguien.

La custodia es una parte importante en el esfuerzo por llevar un ETF de Bitcoin al contado al mercado estadounidense. Los custodios retienen activos en nombre de otra persona. En este caso, eso significa salvaguardar los Bitcoin (presumiblemente por valor de miles de millones de dólares) que poseerán los ETF, manteniendo a raya a los piratas informáticos y a otros malos actores.

Coinbase, dirigida por el CEO Brian Armstrong, es actualmente el custodio de más de cinco de los 12 ETF de Bitcoin propuestos en los EE. UU., un nivel de concentración que inquieta a algunos. Fidelity ha decidido custodiar sus propios activos, dejando seis solicitudes que actualmente no incluyen ningún custodio.

"Tener tanto Bitcoin concentrado en un custodio no es exactamente ideal, y creo que sería beneficioso para otras bolsas de calidad participar como custodios de los ETF", dijo Brian D. Evans, fundador y director ejecutivo de BDE Ventures.

Pero es difícil encontrar otros contendientes, dada la falta de claridad regulatoria en EE.UU., por lo que la lista de empresas adecuadas es corta, afirmó.

"Si bien creo que es notable que la mayoría de los productos elijan Coinbase, y entiendo por qué la gente podría estar preocupada, no creo que sea un problema siempre que la seguridad en Coinbase sea sólida", dijo Seyffart. "Probablemente necesitemos ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos meses y años".

