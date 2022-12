Cinco predicciones sobre la economía digital para 2023

Si 2021 fue el “año de las criptomonedas”, entonces 2022 habrá sido el año en que colapsaron. Los inversores en criptomonedas ganaron millones de dólares que luego perdieron mientras compañías se constituían para después desaparecer.

Con 2023 a punto de comenzar, solo queda algo claro: la era de los “locos años veinte”, las fiestas de las criptomonedas de 2022 y la exuberancia irracional de los mercados en general llegaron a su fin. El año 2023 será el año en que las criptomonedas tendrán que madurar y comenzar a comportarse. Por eso, aquí te dejamos cinco predicciones para el próximo año sobre la economía digital.

Predicción #1: Selección natural del ecosistema cripto

La selección natural del ecosistema de los activos digitales será una poderosa fuerza en 2023, y eso es un desarrollo positivo. Las buenas empresas volverán más fuertes y las malas desaparecerán o experimentarán una reestructuración, lo que dejará un mercado mejor posicionado de cara al futuro.

Ya estamos viendo cómo el darwinismo barre el mercado y solo las empresas que están bien administradas y tienen buenas intenciones están sobreviviendo. Aunque aún quedan muchos acontecimientos por suceder mientras nos adentramos en el 2023, este proceso es necesario y muy saludable para el futuro crecimiento del ecosistema de activos digitales. La remodelación y reconstrucción de la reputación de la industria y la manera en que hace negocios seguirá siendo impulsada por los inversores institucionales que exigen más controles, gestión del riesgo, transparencia y comprobaciones de la realidad.

Y ya que hablamos sobre los inversores institucionales, empresas como Softbank, Sequoya y Temasek —por nombrar a algunas— también tienen que hacer su parte. Este proceso de maduración eliminará de la industria una parte del fraude, la incompetencia y la falta de experiencia, y eso es algo bueno. Las empresas que logren mantenerse en pie se volverán más sólidas gracias a eso y la industria quedará mejor posicionada para comenzar a prosperar de nuevo.

Predicción #2: Regulación por todos lados menos aquí, en Estados Unidos

En 2023, países de todo el mundo tomarán decisiones vitales sobre la regulación de las criptomonedas, mientras que en Estados Unidos nada de esto ocurrirá dada la disfuncionalidad legislativa.

Lo único seguro que sabemos que sucederá en 2023 con relación a la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos es la lucha interna. Y muchísima. Desde la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos a los demócratas y republicanos, y no nos olvidemos de las finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas inglés) contra las finanzas tradicionales (TradFi, por sus siglas en inglés), 2023 será tan entretenido como cualquier serie de streaming, así que puedes ir preparando los pochoclos. Sin embargo, no hay nadie que se beneficie de este tipo de estancamiento por luchas de poder no resueltas y el siguiente año no será diferente en la economía digital. Aunque a muchos les gustaría mantener la esperanza de que un nuevo Congreso puede lograr una legislación significativa para las criptomonedas, la probabilidad de que esto suceda es tan alta como la de que Sam Bankman-Fried pueda quedarse con su penthouse en las Bahamas.

Pero mientras Estados Unidos discute y debate, otros países alrededor del mundo están logrando progresos y 2023 podría ser testigo de la manera en que estos regímenes regulatorios van tomando forma.

La Unión Europea dará un paso muy importante a principios de 2023 para votar e implementar la Ley para Mercados de Criptoactivos (MiCAR o MiCA, por sus siglas en inglés), que establece un marco para regular la emisión de criptomonedas y activos, y las transacciones, como por ejemplo el trading, las inversiones y los pagos. Específicamente, la ley MiCA contiene varias provisiones que según los reguladores son necesarias para “controlar más estrictamente el lejano oeste que es el mundo de las criptomonedas”.

Mientras tanto, los reguladores asiáticos están abordando el tema de manera diferente. La meta para 2023 de Hong Kong es incrementar el acceso minorista a las criptomonedas, lo que requiere una estrategia regulatoria específica para dar soporte a esos objetivos. Por el contrario, Singapur señaló que endurecerá las regulaciones tras las fuertes pérdidas de los inversores de este año, mientras que Corea del Sur se enfocará solamente en el cumplimiento mientras todavía lidia con las secuelas del colapso de Terra. Por otra parte, India representa un caso único en la región dado que está utilizando políticas impositivas para impulsar el comportamiento.

Predicción #3: El metaverso y los NFTs vuelven de entre los muertos (pero no de la manera que piensas)

Puede que el brillo y la elegancia del metaverso y los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) se estén apagando, pero sus usos prácticos, versátiles e inevitables serán mucho más claros en 2023.

La reciente narrativa sobre la desaparición del metaverso —en parte basada en las pesimistas perspectivas financieras de Meta Platform— resulta prematura, tal como sucedió con los excesos sobre su relevancia y adopción de mercado hace un año. Nadie debería considerar a Meta y a la construcción de la infraestructura del metaverso en general como un proyecto para 2023 o 2024. La realidad es que el metaverso es inevitable, pero pasarán años antes de que se haga realidad. Dicho esto, 2023 marcará el comienzo de lo que percibimos como “experiencias del metaverso”. Nuevos casos de uso en las empresas, la salud, la educación y muchos otros harán que todos nos demos cuenta de la utilidad práctica que tienen las pequeñas dosis del metaverso, incluso en nuestra vida diaria. Los avances en la tecnología de la identidad junto con los dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual, como el proyecto de gafas XR de Apple, también serán partícipes del escenario de 2023.

Lo mismo sucederá con los NFTs. El mercado de tokens no fungibles también experimentará una especie de renacimiento en 2023 para alejarse de ser un impulsor de valor en sí mismo dentro del ámbito del arte digital y los coleccionables y acercarse a lo que la tecnología estaba destinada a ser: principalmente una evidencia digital de la procedencia y autenticidad de un objeto cuyo valor deriva únicamente de lo que representa. El año 2023 también será testigo del despertar de la versatilidad de los NFTs. El abanico de las formas innovadoras para aprovechar los NFTs continuará ampliándose en 2023. Desde la cadena de suministro y logística hasta la salud, el sector inmobiliario y las ventas minoristas, los NFTs tendrán un papel más omnipresente y permanente en la digitalización de operaciones.

Predicción #4: 2023 podría ser “el año de las CBDCs” en todo el mundo, pero no hay un dólar digital a la vista

La carrera por el poder de las CBDCs continuará mientras los bancos centrales crean alianzas con los bancos comerciales y los proveedores de tecnología para fortalecer sus posiciones para probar, presentar y ejecutar sus propias estrategias de CBDC.

Con más del 80% de los bancos centrales del mundo considerando presentar una moneda digital del banco central (CBDC, por sus siglas en inglés), 2022 estuvo lleno de ensayos y pruebas. Sin embargo, los avances de las naciones en todo el mundo para lograr que las CBDCs se vuelvan realidad realmente están tomando velocidad y serán una prioridad en 2023, sobre todo porque se prevé como norma mundial. Además, los bancos comerciales se muestran cada vez más interesados en el espacio y comenzarán (o continuarán) a asociarse con los bancos centrales y los proveedores de software para asegurar el éxito y la adopción masiva.

Mientras que el yuan digital de China está pasos adelante, muchos países están avanzando, y es posible que su implantación se dé en 2023. Por su parte, el Banco de Japón está llevando a cabo un proyecto piloto con los bancos más importantes para su propia ejecución a principios de 2023. Turquía anunció que lanzaría su CBDC el próximo año, mientras que el BCE tiene previsto comenzar a trabajar para desarrollar un reglamento a principios de 2023 para la ejecución de un euro digital. Queda claro que el mundo del dinero y los pagos se encuentra en un camino para adoptar la tecnología blockchain de forma más amplia en 2023, y hasta SWIFT reconoce la necesidad de moverse en esa dirección.

Predicción #5: Las inversiones institucionales en la economía digital se dispararán

Los inversores institucionales harán grandes movimientos con su gran cantidad de dinero.

En 2022 aprendimos que más allá de los problemas organizativos, las criptomonedas están fuertemente ligadas a los movimientos de los mercados tradicionales y a la economía en general. Y 2023 no será la excepción, ya que el rendimiento del dominio nuevamente dependerá del sentimiento económico mundial. Si las preocupaciones cedieran un poco, podríamos experimentar una suba en los precios de las criptomonedas como así también más inversiones en el mercado de activos digitales.

Independientemente de las tendencias de los mercados, es probable que veamos tokenizarse a empresas más tradicionales que tienen gran trayectoria y liquidez, como por ejemplo KKR y Hamilton-Lane con Securitize. Esto logrará que sean accesibles a una esfera de inversores más amplia. Además, más y más jugadores con importantes capitalizaciones de mercado se sumarán al espacio tokenizado —como JPMorgan, HSBC, Fidelity y Goldman Sachs— y, como resultado, habrá un aumento significativo en las fusiones y adquisiciones. Sin embargo, como ya mencionamos antes, una advertencia de todo esto es si los legisladores y reguladores intervendrán o no para proporcionar la estabilidad necesaria.

El año 2023 también será un excelente momento para invertir en fondos de capital de riesgo (VC, por sus siglas en inglés) enfocados en el ecosistema blockchain (no en los fondos de criptomonedas). La historia muestra que los fondos de VC que crecen durante las recesiones tienen mejor rendimiento que los fondos de otras épocas. Además, todo esto tiene mucho más sentido porque las valoraciones en el ecosistema blockchain serán mucho más razonables y sensatas durante los próximos dos años.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

