British lender Nationwide reports 44% profit slump

May 29 (Reuters) - Nationwide Building Society POB_p.L:
STATUTORY PROFIT BEFORE TAX OF £466 MILLION
UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX OF £469 MILLION
ADDITIONAL PROVISION OF £101M FOR EXPECTED CREDIT LOSSES RESULTING FROM CORONAVIRUS PANDEMIC
NET INTEREST MARGIN OF 1.13%
INVESTMENT SPEND INCLUDED IMPAIRMENTS OF £124M (2019: £115M) FROM IMPLICATIONS OF NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR EXISTING ASSETS
"IN THE MEDIUM-TERM THE SOCIETY WILL FOCUS ON MAINTAINING ITS STRONG CAPITAL AND LIQUIDITY POSITION THROUGH THE ECONOMIC CYCLE"
DUE TO CORONAVIRUS, SOME OF THE TARGETS WE SET OURSELVES MAY NOT BE ACHIEVED IN THE SHORT TERM INC MEMBER FINANCIAL BENEFIT TARGET NEXT YEAR
WE HAVE BUILT OUR CAPITAL STRENGTH SIGNIFICANTLY AND WE WILL USE OUR FINANCIAL STRENGTH TO SUPPORT OUR MEMBERS THROUGH THE DIFFICULT TIMES AHEAD
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Further company coverage: POB_p.L
(Reporting by Iain Withers)
((Iain.Withers@thomsonreuters.com;))
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