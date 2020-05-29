British lender Nationwide reports 44% profit slump

Contributor
Iain Withers Reuters
Published
Credit: REUTERS/Hannah McKay

Britain's Nationwide Building Society's annual profit fell by 44%, it said on Friday as it warned of rising loan losses because of the coronavirus pandemic and booked the costs of technology investment.

May 29 (Reuters) - Nationwide Building Society POB_p.L:

STATUTORY PROFIT BEFORE TAX OF £466 MILLION

UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX OF £469 MILLION

ADDITIONAL PROVISION OF £101M FOR EXPECTED CREDIT LOSSES RESULTING FROM CORONAVIRUS PANDEMIC

NET INTEREST MARGIN OF 1.13%

INVESTMENT SPEND INCLUDED IMPAIRMENTS OF £124M (2019: £115M) FROM IMPLICATIONS OF NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR EXISTING ASSETS

"IN THE MEDIUM-TERM THE SOCIETY WILL FOCUS ON MAINTAINING ITS STRONG CAPITAL AND LIQUIDITY POSITION THROUGH THE ECONOMIC CYCLE"

DUE TO CORONAVIRUS, SOME OF THE TARGETS WE SET OURSELVES MAY NOT BE ACHIEVED IN THE SHORT TERM INC MEMBER FINANCIAL BENEFIT TARGET NEXT YEAR

WE HAVE BUILT OUR CAPITAL STRENGTH SIGNIFICANTLY AND WE WILL USE OUR FINANCIAL STRENGTH TO SUPPORT OUR MEMBERS THROUGH THE DIFFICULT TIMES AHEAD

Source text for Eikon: [ID:]

Further company coverage: POB_p.L

(Reporting by Iain Withers)

((Iain.Withers@thomsonreuters.com;))

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