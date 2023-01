Bloque génesis: cómo fue el minado de la primera transacción de Bitcoin

Básicamente, el bloque génesis fue el primer bloque de bitcoin (BTC) en ser minado. También es conocido como Bloque 0 o Bloque 1.

Todavía está ahí y así seguirá siendo mientras una computadora continúe ejecutando el software de Bitcoin. Cada nodo en la red de Bitcoin puede consultarlo, aunque ahora se encuentra en la otra punta de la cadena a cientos de miles de bloques de diferencia. Y ese es el objetivo de la blockchain.

Un bloque es una colección de transacciones que se validan todas juntas. Las transacciones en un bloque se añaden a la cadena de una vez y es el historial completo de todas las transacciones legítimas que utilizaron bitcoin. Cada blockchain tiene un bloque génesis, al igual que todas las cadenas comunes tienen un eslabón final. Las personas tienen un interés especial en el primer bloque de Bitcoin porque es la primera blockchain de todas y continúa siendo la criptomoneda más importante del mundo.

La cantidad de transacciones en un bloque de Bitcoin es variable, pero últimamente han estado en un rango entre 1000 y 2500. Por otro lado, el tiempo que toma validar o “minar” los bloques ronda los diez minutos. Este cronograma está construido dentro del software: si los bloques son minados demasiado rápido, el obstáculo de validación ideado para mantener la seguridad de la red y asegurar que el proceso de minado sea competitivo se convierte automáticamente en una tarea más dificultosa, y viceversa.

Por lo tanto, el bloque génesis contiene el primer conjunto de transacciones de bitcoin a validar. De hecho, hubo una sola transacción, que fue la distribución a una dirección determinada de la recompensa de 50 BTC por minar el bloque. Hoy en día los mineros continúan recibiendo las recompensas, aunque ahora cada una se redujo a 6,25 BTC. En el caso del bloque génesis, había una sola persona que sabía sobre bitcoin: el escurridizo creador original de la criptomoneda, Satoshi Nakamoto.

Satoshi —casi con toda seguridad se trata de un seudónimo— minó el bloque génesis el 3 de enero de 2009. Esto fue tres meses después de que él o ella publicara el paper de Bitcoin en un foro online sobre criptomonedas. Ahora, para la gente el 3 de enero es el “Día del Bloque Génesis”.

El primer bloque de Bitcoin

Satoshi hizo que el bloque génesis fuera especial en varios sentidos. Por un lado, la recompensa de 50 BTC fue enviada a una dirección de la que nunca se podrían recuperar esas criptomonedas. A nivel técnico, la transacción de 50 BTC no fue registrada como tal de la misma manera que las transacciones posteriores. Es por eso que cualquier intento de utilizar esas monedas fracasaría y Satoshi nunca habló sobre los motivos de esto.

En un movimiento aún más misterioso, Satoshi escribió un mensaje dentro de las líneas de datos adjuntos al bloque. Era un titular del periódico británico The Times:

Y, nuevamente, Satoshi nunca dio explicaciones. Pero otros personas han analizado esta elección. Una de las metas de Satoshi al crear Bitcoin pudo haber sido evitar que las personas tuvieran que entregar su dinero a un banco y que la blockchain se convirtiera en una alternativa a esconder el efectivo debajo del colchón. En 2009 la gran recesión estaba en su momento más alto. Muchas personas iban al banco solo para descubrir que su dinero ya no estaba, y muchas otras vieron que sus jubilaciones se habían esfumado de la misma manera. Muchos piensan que no es coincidencia que Satoshi eligiera ese titular en particular para escribir en el bloque génesis. Se suponía que este sería el principio del fin de tanta confianza que la gente tenía en los bancos, y que provocaba que el gobierno tuviera que rescatarlos de sus propios errores utilizando el dinero de los contribuyentes.

Si el comentario de Satoshi fue dirigido principalmente a bancos o gobiernos, o a los dos, continúa siendo un tema de debate entre los entusiastas de Bitcoin.

Hay otra teoría que es un poco más mundana que dice que incluir un titular de ese día comprueba que el código no fue escrito antes de esa fecha. Satoshi podría haber querido disuadir cualquier sugerencia de que había minado el bloque por adelantado para obtener una ventaja como su creador.

Satoshi pudo haber tenido todo esto en mente. Pero salvo que se produzca un desenmascaramiento espectacular, nunca lo sabremos con seguridad.

También es curioso que el segundo bloque de Bitcoin haya sido minado el 9 de enero, exactamente seis días después del primero. Recuerda que se supone que los bloques de Bitcoin tardan diez minutos en minarse. Podría haber muchas razones para el tiempo atípico del bloque. El algoritmo que ajusta la complejidad de minado para mantener los diez minutos solo se activa cada dos semanas aproximadamente, pero la divertida teoría dice que Satoshi conscientemente estaba reproduciendo los seis días que le tomó a Dios crear el mundo en el libro Génesis.

¿En qué se diferencian los bloques de Bitcoin hoy en día?

Los bloques de Bitcoin cambiaron mucho desde 2009. Contienen miles de transacciones en lugar de una, se tarda diez minutos en minar y los mineros reciben una recompensa de 6,25 BTC tras tres “halvings” o reducciones a la mitad de la recompensa, algo que sucede aproximadamente cada cuatro años según un cronograma predeterminado. Hasta diciembre de 2022, había más de 750.000 bloques en la blockchain de Bitcoin. Forman una secuencia ininterrumpida y cada uno hace referencia específicamente a la anterior, lo que se termina remontando hasta el bloque génesis.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

