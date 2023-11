Ali Yahya y Andreessen Horowitz: 'Muchos capitalistas de riesgo de buen tiempo han girado'

Si estás leyendo esto, es probable que hayas escuchado el cliché de que "Crypto Winter es el momento de construir". Es casi un mantra -incluso un salvavidas- para quienes creen en la tecnología subyacente, tienen fe en que los mercados se recuperarán y se centran más en los productos que en los precios.

Lo que se entiende menos es que "el invierno de las criptomonedas es el momento de invertir". O al menos lo es para los que se quedan, como las profundas arcas de Andreessen Horowitz (a16z), que ahora ha recaudado más de 7 mil millones de dólares de capital para el criptoespacio, según el socio general Ali Yahya.

"Todavía estamos dirigiendo el equipo de criptomonedas de 85 personas, y estamos 100% comprometidos con las criptomonedas como espacio", dice Yahya, quien ignora las preocupaciones de que el reciente Manifiesto Tecno-Optimista de Marc Andreessen no mencionara específicamente las criptomonedas. (Yahya explica que el otro cofundador de a16z, Ben Horowitz, es el que está más centrado en las criptomonedas).

¿Cómo puede el invierno de las criptomonedas generar buenas inversiones? Según lo ve Yahya, si eres un fundador y te lanzas en un mercado bajista, eso significa que crees. No estás aquí para robar dinero. Tienes convicción. “Han decidido apostar su empresa, o incluso su carrera, en este espacio”, afirma Yahya. "Esas son las personas a las que nos gusta respaldar".

En una entrevista reciente por Zoom, Yahya parece optimista, concentrada y en forma. Y por "encajar" lo que realmente quiero decir es rasgado. Es calvo, barbudo y lleva una camiseta que LOOKS a punto de estallar, al estilo El Increíble Hulk. Incluso existe una conexión furtiva entre el fitness y la inversión. "En el levantamiento de pesas, esencialmente estás maximizando y estás estresando completamente tu cuerpo hasta el límite", dice Yahya, explicando que esto requiere disciplina y concentración, y eso se extiende al resto de su vida.

Esto podría incluso ser una metáfora del invierno criptográfico. “En cierto modo, el invierno filtra a los no creyentes, ¿verdad?” dice Yahya, quien comparte lo que LOOKS en un equipo de startups, lo que cree que se necesitará para que las criptomonedas alcancen una verdadera adopción generalizada, su consejo para los fundadores de Web3, por qué ahora tiene el impulso de “correr hacia el fuego, casi buscar Sacar experiencias incómodas y luego replantearlas”.

Amigo, te ves en forma. Inmediatamente cambiaremos esta entrevista a su régimen de ejercicios.

Ali Yahya: [Risas.] Gracias, realmente lo aprecio. Estoy entrenando para esta competición de fin de año.

ONE?

Es una competición de levantamiento de pesas en Nueva York, el Tone House Lift Off.

Esto podría ser exagerado, pero supongo que existe una conexión entre la disciplina en su entrenamiento físico y la disciplina requerida para invertir de manera inteligente y cómo agudiza su mente.

Si absolutamente.

Entonces, comencemos con el fitness. ¿Cómo es tu rutina?

Bueno, siempre me ha gustado el fitness, pero más recientemente me entró la idea de que puedes replantear cualquier tipo de malestar. Gran parte del malestar en realidad está en la mente. Puedes replantearlo para que realmente parezca constructivo, como si fuera un sentimiento más placentero o placentero de lo que realmente es.

¿Esto suena similar a la filosofía estoica?

Sí, está muy inspirado en el estoicismo y también pienso en un par de relaciones románticas muy intensas, hace un par de años. Me sumergí en esta profunda madriguera sobre cómo procesar el dolor y cómo lidiar con el sufrimiento.

Y desde entonces mi inclinación ha sido correr hacia el fuego, casi buscar experiencias incómodas y luego replantearlas. Y como resultado, en cierto modo remodelé la relación que tengo con el dolor.

ONE de los grandes desafíos en un mercado alcista es intentar llegar a las verdaderas motivaciones de los fundadores.

¿Aquí es donde entra en juego el levantamiento de pesas?

En el levantamiento de pesas, esencialmente estás maximizando y estás estresando completamente tu cuerpo hasta su límite. Entonces esa es una manifestación directa de eso. Mi rutina de entrenamiento consiste básicamente en tres días de levantamiento de pesas cada semana, con un entrenador que casi me mata. Salgo sintiéndome como un hombre nuevo, y eso marca la pauta para todo lo demás. Porque ahora, cualquier cosa que te resulte incómoda en el día a día es sólo una fracción de lo que sientes cuando tu cuerpo está a punto de romperse. Crea un ritmo que me mantiene disciplinado y concentrado.

Bueno, hablando de "dolor", no es difícil ver el paralelo durante el último año en criptografía...

Sí. En cierto modo, el invierno filtra a los no creyentes, ¿verdad? Las personas que no están completamente convencidas, que no han buscado completamente en sus almas y no han encontrado la naturaleza convincente de Web3 en su interior.

Como resultado, es un buen momento para la consolidación, ¿verdad? Para las personas que tal vez están aquí por razones equivocadas o por razones más oportunistas, que vayan y pasen a algo más como la IA.

¡Hay mucho de eso!

Y luego, las personas que son realmente incondicionales y que realmente entienden por qué la tecnología es realmente valiosa, en realidad construirán las bases para la próxima generación de Internet.

Esto tiene sentido para el espacio en su conjunto. ¿Qué tal a nivel de empresa?

Para las empresas individuales, atravesar este período obliga a cierto tipo de disciplina. Ahora tienes que confiar en tu propia convicción de que el espacio volverá, ¿verdad? Que todo esto funcionará.

Creo que pone a prueba la cultura, le da forma, la fortalece. Lo convierte en algo que probablemente sea más duradero. Y es simplemente el mejor momento para hacer un trabajo realmente bueno. Porque no te distrae todo el ruido; es fácil simplemente estar cabeza abajo y construir. Y también desde el punto de vista de la inversión, algunas de las mejores inversiones se realizan en los momentos más bajos inmediatamente después de inviernos como este.

¿Cómo describiría el panorama de VC para cripto y Web3 en este momento?

Es una dinámica similar, en la que muchos capitalistas de riesgo de “buen tiempo” han salido del espacio. Y ahora están persiguiendo la próxima HOT , que es la IA en este momento. Así que sólo queda un pequeño número de inversores que realmente obtienen el espacio y que han estado en él durante mucho tiempo. Para nosotros, no nos vamos a retirar, estamos abiertos a los negocios. Hay poca competencia y podemos hacer las inversiones que queremos.

Eso es genial para ustedes en a16z, pero supongo que desde la perspectiva de los fundadores de Web3, es más difícil, ¿verdad? ¿Hay menos oferta de financiación en este espacio que antes?

Sí.

Hay menos dólares para todos, ¿por lo que es más difícil para una startup Web3 promedio obtener financiación?

Sí, eso es correcto. Seguramente es un momento menos ideal para recaudar dinero. Afortunadamente, muchos de los grandes fundadores y grandes empresas pudieron recaudar dinero y capitalizarse en el apogeo del último mercado alcista, por lo que ahora tienen suficiente polvo seco para capear el invierno y concentrarse en construir.

¿Sigues invirtiendo capital en proyectos?

Sí, definitivamente. No es tan rápido como lo fue en 2021, pero ciertamente seguimos invirtiendo. Creo que algunas de las mejores inversiones pueden surgir en momentos como este, en particular cuando invertimos en empresas que están comenzando ahora.

Interesante. ¿Porque eso?

Para los fundadores que eligen activamente iniciar una empresa de criptomonedas o Web3 ahora, simplemente consideren lo que eso dice sobre ellos, ¿verdad? El hecho de que no estén iniciando una empresa de inteligencia artificial, sino una empresa de criptomonedas en pleno invierno, significa que realmente deben creer. Eso significa que se han hundido por completo en la madriguera del conejo y comprenden por qué las criptomonedas son un espacio prometedor. Han decidido apostar su empresa, o incluso su carrera, en este espacio. Esas son las personas a las que nos gusta respaldar.

Así que estamos muy atentos a esas personas. Y esas serían empresas en una etapa muy temprana. A menudo es el primero en recibir el dinero, por lo que se trata de una pequeña cantidad de capital. Esa no es una forma de desplegar mucho capital rápidamente, pero nuevamente, creemos que en realidad podrían conducir a algunas de las mejores inversiones y algunas de las mejores empresas.

Y, por cierto, esto encaja con lo que estamos haciendo con nuestra Crypto Startup School . Es un programa de aceleración dirigido a empresas en etapas muy iniciales; Vamos a ejecutar el ONE en Londres. Creemos que es una combinación perfecta para el invierno, porque queremos atacar con convicción a estas empresas en sus primeras etapas.

¿En qué se diferencia evaluar inversiones en un mercado bajista de evaluarlas en un mercado alcista?

ONE de los grandes desafíos en un mercado alcista es intentar llegar a las verdaderas motivaciones de los fundadores. Por eso, en un mercado alcista, es muy importante hacer todo tipo de preguntas para llegar a: "¿Por qué estás haciendo esto?". Podría ser muy oportunista. Podría ser un robo de efectivo. Podría ser porque parece algo sexy. Entonces esa es una gran diferencia.

Otra diferencia es que definitivamente tenemos que pensar en el lanzamiento al mercado en el corto y mediano plazo. Entonces, el hecho de que estas empresas se inicien en el invierno, y el hecho de que el invierno podría continuar durante mucho tiempo, significa que tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra decisión sobre si invertir o no. Entonces, si el éxito de la empresa depende en gran medida de que ONE desarrolladores de aplicaciones lleguen con bastante rapidez y comiencen a construir sobre cualquier infraestructura que estén construyendo, eso es más difícil.

Obviamente ha habido TON atención sobre el “Manifiesto Tecno-Optimista” de Marc Andreessen. Sé que no lo escribiste personalmente, pero ¿cómo guía el espíritu de este manifiesto tu forma de ver las inversiones? Y luego, como seguimiento, ¿debería preocuparse el espacio criptográfico de que el manifiesto no mencionara las criptomonedas?

Tomaré primero la segunda parte. De nada. Creo que el manifiesto pretende apuntar a la tecnología de manera más amplia. Y, de hecho, hubo un podcast de seguimiento con Marc y Ben [Horowitz], y hay una gran sección sobre criptografía en particular, porque Ben tiende a pasar mucho más tiempo con nuestro equipo de criptografía que Marc. Así que creo que para Marc no era tan importante cuando lo escribió.

Por cierto, ¿qué tamaño tiene el equipo de criptomonedas?

Hemos recaudado alrededor de $ 7,5 mil millones para criptomonedas, todavía dirigimos el equipo de criptomonedas de 85 personas y estamos 100% comprometidos con las criptomonedas como espacio.

¿Y cómo el espíritu del manifiesto guía su visión sobre las inversiones?

Bueno, en Core, las startups solo funcionan cuando tienes una especie de Optimism sobre el futuro y sobre los tipos de cambios que puedes realizar en el mundo a través de la tecnología. Así que creo que tanto desde la perspectiva de un inversor como desde la perspectiva del fundador de una startup, hay que tener algún tipo de creencia en el efecto positivo que la tecnología puede tener.

Queremos invertir en personas que tengan grandes visiones para el futuro, que crean que el futuro puede ser mucho mejor de lo que es hoy. Por ejemplo, cualquier fundador que crea que el futuro será igual que hoy o será peor, casi por definición no es alguien a quien podamos respaldar.

En una nota más mundana, ¿cómo encaja la regulación en todo esto? He hablado con fundadores que están tan confundidos por el estado de la regulación estadounidense que afecta los productos que construirán. ¿Tiene eso un impacto similar en su análisis de inversión?

Sí. Es un factor muy importante. Quiero decir, creemos firmemente que la regulación es necesaria y simplemente tenemos que tener una regulación inteligente. Estamos trabajando arduamente para tratar de educar a la gente en Washington, a las personas que formulan políticas, a las personas que están en el gobierno sobre qué es la tecnología, para que, con suerte, terminemos con una regulación sensata.

Otra cosa que hacemos es dedicar mucho tiempo a nuestra cartera, ayudándoles a navegar por el panorama regulatorio y a pensar estratégicamente sobre los riesgos involucrados, especialmente cuando hay mucha incertidumbre. Básicamente, tienes que tomar una decisión sobre qué riesgo estás dispuesto a asumir, y necesitas personas jurídicas realmente inteligentes alrededor de la mesa para tomar esas decisiones. Por eso, a menudo desempeñamos ese papel y ayudamos a nuestros fundadores a tomar decisiones difíciles cuando la ley no es realmente clara.

¿Qué consejo le darías a los fundadores de Web3 que están construyendo? Sé que la línea del partido es “construir, construir, construir”, pero además de eso, para aquellos que esperan obtener financiación en algún momento, ¿qué consejo les daría?

Entonces depende en gran medida del escenario. En una etapa muy temprana, en última instancia, todo se reduce al equipo que puedas reunir. Porque invertimos principalmente en personas en una etapa muy temprana. Ése es, con diferencia, el factor dominante.

¿Y etapa posterior?

Siempre es bueno poder mostrar algún tipo de ajuste entre el producto y el mercado. De modo que lo que usted ha construido ahora se lo está quitando a usted, a la empresa, el mercado, sus usuarios, sus clientes, los desarrolladores, quienquiera que sea. Y realmente lo que tienen que hacer ahora es ir más rápido porque no pueden hacerlo lo suficientemente rápido. Y lo que hay que hacer es echar más leña al fuego para poder ir más rápido y satisfacer la demanda del mercado más rápidamente.

Última pregunta, y esto se remonta a nuestro tema del Optimism. ¿Qué le dice su instinto que eventualmente impulsará la adopción generalizada de Web3?

Es una muy buena pregunta. No podemos KEEP hablando de por qué las criptomonedas son valiosas. Creo que lo que tendrá que suceder es que alguien cree una aplicación que genere valor real, que termine llegando a 100 millones de usuarios o más.

Y creo que esto podría suceder en varias categorías diferentes. Podría ser una empresa como Farcaster, que está construyendo una red social descentralizada similar a Twitter, donde el usuario controla su propia identidad y controla a quién puede seguir y quién le sigue. Algo así podría llegar a 100 millones de usuarios. Y esa sería una afirmación muy contundente de por qué las cadenas de bloques son poderosas, especialmente teniendo en cuenta lo que está pasando con Twitter ahora.

También podría ser un juego, como un juego habilitado para criptomonedas que tenga una economía criptográfica completa que sea interoperable con las economías de otros juegos, donde puedes ser dueño de tu personaje. Hay muchos juegos que están en proceso. Simplemente lleva mucho tiempo crear un juego. Entonces ese podría ser ONE.

¿Qué otra cosa?

También podría ser algo como sound.xyz , donde tienes una plataforma de transmisión de música descentralizada, donde los artistas pueden conectarse directamente con sus fans. Como donde básicamente puedes comprar un NFT para poder comentar la pista del artista en la interfaz, como lo hacías con SoundCloud en el pasado.

Es algo súper simple, pero es una forma de crear una comunidad que tenga este elemento financiero, de modo que ahora los artistas puedan tener una relación económica con sus fans, ¿verdad? Eso es directo. No hay intermediarios, ni etiquetas. Spotify no se lleva una gran parte. Entonces, si varios artistas realmente importantes pasan por ese proceso y son capaces de monetizar su música de una manera que se vuelva muy pública, entonces podría ver que es un momento decisivo en el que es como, "Santa mierda, este es simplemente un mejor modelo para personas creativas para monetizar su trabajo. Entonces esa podría ser otra manera.

Esas son quizás tres posibilidades, pero creo que una de ellas en algún momento tiene que estallar realmente para que las criptomonedas realmente lleguen al siguiente nivel.

Me encanta el Optimism. Gracias de nuevo y buena suerte con la competición de levantamiento de pesas.

