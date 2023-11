Acabar con la reacción de los sectores sin bancos

Aquí hay una historia criptográfica llena de sonido y furia que en realidad puede tener un final feliz: Bankless HQ, una marca de medios, y BanklessDAO, una entidad semi-relacionada, están discutiendo el divorcio. Y es culpa de los niños.

Es poco probable que la división sea enconada; David Hoffman y Ryan Sean Adams, los cocreadores de la influyente marca Bankless , presentaron una propuesta a la organización autónoma descentralizada (DAO) que comparte nombre. Ahora sólo quieren hablar.

"Estamos en la fase de parametrización en este momento", dijo Hoffman en una videollamada. La calidad de la transmisión en vivo del podcaster profesional fue muy clara, la tasa de bits de alguien que dedica tiempo, atención y capital a los dos o cuatro resúmenes de noticias y entrevistas que se suben cada semana.

¿El tema y los términos que se están “definiendo”? Si BanklessDAO podrá llamarse así en el futuro, después de una propuesta de iniciativa educativa y de recaudación de fondos, presentada por la DAO, aparentemente sin el conocimiento de Hoffman y Adams, hizo estallar toda la marca este fin de semana festivo.

Específicamente, una gran sección de “Crypto Twitter” (y algunos segmentos de “Bitcoin Twitter”) se ofendieron gravemente porque BanklessDAO solicitó 1.818.630 ARB (ARB cotiza alrededor de la paridad del dólar, es decir, ~$1,8 millones) para financiar una iniciativa educativa de un año de duración con la intención de incorporar personas a la red ARBITRUM .

"Esto desencadenó el reflejo del cripto Twitter... la gente pensó que era una redada del tesoro de DAO", dijo Hoffman. Ya ha sucedido antes: cinco veces en los últimos dos años, según Hoffman. "Parece que hay una serie de eventos en los que alguien está enojado con nosotros por algo y... es como, 'es hora de expresar nuestras quejas sobre Bankless'".

La propuesta, si es aprobada por el DAO afiliado a Arbitrum, financiaría una “campaña de marketing multilingüe”, redacción de contenido, 22 podcasts, 50 eventos y 85 sesiones de capacitación de “procedimientos”, todo destinado a presentar la tecnología Core y las herramientas/protocolos de ARBITRUM construidos sobre parte superior de la capa de escalamiento de Ethereum a una nueva audiencia.

Si se trata de un “ataque al tesoro” es un asunto en el que mentes razonables pueden no estar de acuerdo, y algo sobre lo que ARBITRUM DAO votará. BanklessDAO ha realizado iniciativas similares en el pasado, siendo la más relevante para su rival Ethereum L2 Optimism , la mayoría de las cuales Hoffman afirmó ignorar por completo ("He estado pidiendo esa información y realmente no he obtenido ninguna", dijo). .

Para Hoffman, la reacción más reciente es el resultado de algunas partes móviles. La primera es que X (de soltera Twitter) es un “espejo de diversión” y una “plataforma de mal contenido para conversar”. En segundo lugar, ARBITRUM pagó alrededor de medio millón de dólares para anunciar en los productos de medios de Bankless, lo que hace que la Request de financiación separada de la DAO sea ópticamente una toma de efectivo.

Lo más importante es un tema que debería ser muy familiar para cualquiera que haya pasado algún tiempo en u observando DAO: la “falta de delimitación” entre distintas organizaciones que a menudo comparten un nombre y fundadores, pero existen para diferentes fines.

Bankless, por ejemplo, es la marca de medios establecida que cubre el nicho del sector DeFi. Emplea a unas 20 personas, si se incluyen sus contratistas de tiempo completo, y es una creación de Hoffman y Adams. Hay un equipo de medios que produce podcasts y boletines, una parte comercial que gestiona las relaciones, incluso con los anunciantes, y un "brazo de software" que está encontrando su lugar.

Hoffman y Adams también administran una entidad de capital de riesgo separada que recaudó $ 35 millones , aunque Bankless LLC nunca ha recibido financiación externa desde su constitución en 2020 (cuando el dúo se dedicó a tiempo completo a ella).

Mientras tanto, BanklessDAO, legalmente hablando, es una organización que ni siquiera existe. La DAO se fundó en 2021, en medio de una corrida alcista que hizo que Bitcoin se disparara $ 69,000, por lo que, si bien cuenta con poco menos de 30,000 miembros en Discord, es difícil juzgar cuántos se unieron y cuántos se fueron. Hoffman describió la DAO como una entidad "muy plana" compuesta por "sub-DAO", que incluyen unidades centradas en consultoría y publicación, un gremio de AUDIO y vídeo y algo llamado "Club de la lucha".

"Todos se unen y se fusionan en la DAO", dijo. En un momento, Hoffman y Adams pagaron a dos empleados de Bankless para una función adicional de “coordinación de DAO”, quienes podrían haber tenido el título de CEO, si ese término tuviera sentido en el mundo de las DAO .

Los DAO son una especie de idea criptoespecífica, una vez descrita por el New York Times como un "chat grupal con una cuenta bancaria". Algunos DAO supervisan operaciones financieras importantes, como MakerDAO y Maker , pero generalmente son solo un grupo social con un canal de Discord y un token que permite el acceso al club y sirve como financiamiento inicial. Y como la mayoría de las ideas criptográficas específicas: tienen problemas.

Los fundadores de Bankless, después de ponerse inicialmente a la defensiva y desviar la responsabilidad por las acciones de DAO, ahora están en Twitter y Bankless Discord, intentando controlar los daños. Hay “una reunión real a finales de esta semana para simplemente vernos cara a cara”, dijo Hoffman.

Una de las principales quejas de BanklessDAO es que Hoffman y Adams no han intervenido. Éste es un punto de discusión legítimo; Los cofundadores de Bankless iniciaron el DAO, lo promocionaron a través de sus numerosos canales de distribución y en un momento llegaron a poseer hasta el 25% de los tokens del BANCO utilizados para votar sobre las decisiones de gobernanza. (No han vendido tokens, dijeron ambos, pero ahora poseen colectivamente menos del 15% después de distribuir algunos al "equipo de génesis [DAO]").

Bankless también entregó un rentable protocolo de inversión en cadena llamado Index Coop a BanklessDAO cuando se lanzó en 2021 , así como una unidad de ropa relacionada con blockchain. Si bien la membresía de la compañía en la DAO ha sido fluida en el pasado, los miembros de la DAO no obtienen derechos de voto sobre todo Bankless y "ningún empleado actual de la sede central ha sido también una persona de la DAO", dijo Hoffman.

“Es una marca sin cabeza”, como dijo Hoffman, que tal vez ni siquiera tenga derecho a decir tal cosa

Hay un argumento razonable para afirmar que alguien (quizás, digamos, los fundadores de Bankless) debería haber estado más involucrado en las operaciones de DAO. Aunque sólo fuera porque un club social amorfo estaba concediendo licencias de sus valiosas marcas de forma gratuita y tomando decisiones que podrían afectar materialmente los intereses reales de la empresa.

Hoffman reconoce que fue un error y parece convencido de que la solución es escindir las organizaciones. Adams tuiteó el domingo que hay un plan para "presentar una propuesta de gobernanza a @BanklessDAO a principios de la próxima semana para aclarar la separación de marcas entre las entidades" y quemar su banco de tokens BANCOS. No se ha hecho ninguna propuesta formal y hay muchos resultados posibles diferentes.

Hasta cierto punto, aquí hay una lección para los fundadores de startups criptográficas sobre los peligros de ceder el control parcial de su negocio o reputación a una organización externa. También hay lecciones para las DAO y la importancia del liderazgo. Y aunque personalmente creo que la propuesta educativa ARBITRUM de BanklessDAO es razonable (el presupuesto solicitado está en línea tanto con la compensación de DAO como con las iniciativas de marketing), probablemente haya un mensaje más importante sobre la mensajería.

Pero para Hoffman, Bankless también es “una idea”. Si bien desde el principio los cofundadores sabían que querían KEEP a Bankless HQ como una empresa "esbelta" con una audiencia bien definida, Hoffman y Adams también son los verdaderos creyentes en las criptomonedas y les cautivó la idea de "descentralizar" su negocio. operación de medios.

"Mucha gente nos enviaba mensajes de texto y nos ofrecía sus servicios y experiencia en algún campo adyacente... queriendo ayudar a Bankless", dijo Hoffman. "Simplemente no teníamos un lugar para ellos dentro de la empresa centralizada".

En la época en que sus podcasts comenzaron a despegar, los DAO eran un tema de conversación educada (ese mismo año, un reportero del NYT participó en una iniciativa fallida para comprar un manuscrito original de la Constitución de los EE. UU., por ejemplo) y todo comenzó a parecer una forma en que Bankless podría crecer sin crecer realmente.

Y en gran medida, eso es cierto. Bankless, la empresa de medios, dirigida por dos fundadores sin experiencia periodística previa, es una de las organizaciones más exitosas del sector. En un momento en que las publicaciones comerciales de criptomonedas están recortando presupuestos y empleados, Bankless está esperando el momento oportuno incluso cuando su audiencia se ha reducido significativamente.

Hay quejas legítimas sobre posibles conflictos de intereses, un sesgo demasiado positivo y una dependencia de modelos de financiación Web2 como la publicidad en Bankless. También es sin duda una operación envidiable.

Hoffman y Adams dedican su tiempo a leer, escribir y comunicar lo que aman y les resulta rentable. Bankless es a menudo el lugar al que acudo cuando quiero comprender las complejidades de las criptomonedas y, a menudo, es lo que recomiendo a las personas que buscan sumergirse en algo nuevo en Ethereum.

Del mismo modo, BanklessDAO creció al aprovechar la marca Bankless y ahora es una fuerza tal que sus creadores deben tenerla en cuenta. Parece ONE de los pocos DAO a los que vale la pena unirse, y antes de la reacción de este fin de semana parecía relativamente libre de dramas. “Es una marca sin cabeza”, como dijo Hoffman, quien tal vez ni siquiera tenga derecho a decir tal cosa.

En la medida en que los Bankless sean malos actores o "malos para Ethereum", como han alegado algunos descontentos, es sólo en la medida en que las criptomonedas hoy en día están cargadas de problemas. El "movimiento" y la "misión" hacia los que "impulsan" tanto la empresa como DAO, la idea de no tener bancos, sería terrible al menos si se utilizaran las alternativas disponibles. Pero hay que darle crédito a quien lo merece, sigue siendo una marca fantástica.

Pero dejando de lado los problemas que la marca Bankless representa sobre Web3, todo este lío también es un problema que las criptomonedas de Internet quieren reemplazar. En las redes sociales, todo el mundo cree que puede escribir, por lo que todo el mundo piensa que lo que construyeron Hoffman y Adams es repetible. No lo es, se necesita trabajo, dedicación y algo de suerte.

Y aunque el algoritmo de Twitter puede exasperar las peleas aéreas, la forma de comunicarte sigue siendo tu elección.

CORRECCIÓN (27 DE NOVIEMBRE DE 2023): Es Ryan Sean Adams, no Adam Sean Adams.

