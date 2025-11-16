50 Cities With the Highest Mortgage Balances in 2025 — 23 Are in California

Personal Finance

Costs in general are climbing across the country, and mortgages are often already a significant chunk of people’s monthly budgets.

According to Experian, there are 67 cities where the average mortgage is $1 million or more, up from 47 in 2024 and 23 in 2023. Out of the top 50 of those 67, California dominates, taking up almost half of the spots on the list. Florida also shows up high on the list, making up the top five, though in total there are fewer than 10 Florida locations in the top 50.

Even though some of these “cities” are small towns, villages or private communities, Experian counts them all as cities in its data. Here are the the top 50 cities with the highest mortgage balances in 2025.

1. Golden Oak, Florida

  • Average mortgage balance: $3,627,594
  • Average home value: See editor’s note

2. Gulf Stream, Florida

  • Average mortgage balance: $3,206,007
  • Average home value: $2,557,915

3. Golden Beach, Florida

  • Average mortgage balance: $2,969,951
  • Average home value: $7,323,510

4. Captiva, Florida

  • Average mortgage balance: $2,620,156
  • Average home value: $1,204,699

5. Atlantis, Florida

  • Average mortgage balance: $2,585,199
  • Average home value: $624,700

6. Montecito, California

  • Average mortgage balance: $2,487,787
  • Average home value: $5,207,186

7. Hidden Hills, California

  • Average mortgage balance: $2,149,578
  • Average home value: $4,997,562

8. Atherton, California

  • Average mortgage balance: $2,137,851
  • Average home value: $7,543,077

9. Hunts Point, Washington

  • Average mortgage balance: $2,016,164
  • Average home value: $8,256,826

10. Sagaponack, New York

  • Average mortgage balance: $1,977,857
  • Average home value: $7,355,433

11. Bal Harbour, Florida

  • Average mortgage balance: $1,885,057
  • Average home value: $1,891,500

12. Rollingwood, Texas

  • Average mortgage balance: $1,820,562
  • Average home value: $2,204,098

13. Palm Beach, Florida

  • Average mortgage balance: $1,805,838
  • Average home value: $2,046,348

14. Pacific Palisades, California

  • Average mortgage balance: $1,716,991
  • Average home value: $3,152,175

15. Sands Point, New York

  • Average mortgage balance: $1,714,070
  • Average home value: $3,060,726

16. Clyde Hill, Washington

  • Average mortgage balance: $1,703,147
  • Average home value: $4,068,665

17. Mountain Village, Colorado

  • Average mortgage balance: $1,658,100
  • Average home value: $2,043,443

18. Ross, California

  • Average mortgage balance: $1,632,675
  • Average home value: $3,783,088

19. Los Altos Hills, California

  • Average mortgage balance: $1,591,382
  • Average home value: $5,674,462

20. Cherry Hills Village, Colorado

  • Average mortgage balance: $1,581,734
  • Average home value: $3,028,205

21. Newport Coast, California

  • Average mortgage balance: $1,546,637
  • Average home value: $5,297,402

22. Diablo, California

  • Average mortgage balance: $1,531,787
  • Average home value: $3,013,707

23. Corona Del Mar, California

  • Average mortgage balance: $1,494,513
  • Average home value: $3,952,886

24. Monte Sereno, California

  • Average mortgage balance: $1,439,785
  • Average home value: $4,046,015

25. Malibu, California

  • Average mortgage balance: $1,432,504
  • Average home value: $3,185,448

26. Old Westbury, New York

  • Average mortgage balance: $1,427,803
  • Average home value: $2,715,465

27. Wainscott, New York

  • Average mortgage balance: $1,405,440
  • Average home value: $3,978,968

28. Rancho Santa Fe, California

  • Average mortgage balance: $1,394,884
  • Average home value: $4,154,680

29. Sullivans Island, South Carolina

  • Average mortgage balance: $1,375,108
  • Average home value: $4,209,975

30. Los Altos, California

  • Average mortgage balance: $1,340,276
  • Average home value: $4,337,154

31. Tiburon, California

  • Average mortgage balance: $1,325,656
  • Average home value: $2,846,109

32. Upperville, Virginia

  • Average mortgage balance: $1,310,153
  • Average home value: $1,130,077

33. Yarrow Point, Washington

  • Average mortgage balance: $1,309,353
  • Average home value: $4,239,471

34. Rolling Hills, California

  • Average mortgage balance: $1,284,442
  • Average home value: $3,029,768

35. Kentfield, California

  • Average mortgage balance: $1,282,110
  • Average home value: $2,591,524

36. Kings Point, New York

  • Average mortgage balance: $1,264,207
  • Average home value: $3,182,704

37. Glenbrook, Nevada

  • Average mortgage balance: $1,257,752
  • Average home value: $2,722,692

38. Portola Valley, California

  • Average mortgage balance: $1,256,154
  • Average home value: $4,003,076

39. Manhattan Beach, California

  • Average mortgage balance: $1,233,851
  • Average home value: $3,063,689

40. Vernon, New Jersey

  • Average mortgage balance: $1,223,760
  • Average home value: See editor’s note

41. Beaux Arts, Washington

  • Average mortgage balance: $1,222,458
  • Average home value: $2,807,550

42. Paradise Valley, Arizona

  • Average mortgage balance: $1,214,482
  • Average home value: $3,220,094

43. Belvedere Tiburon, California

  • Average mortgage balance: $1,202,937
  • Average home value: See editor’s note

44. Calabasas Hills, California

  • Average mortgage balance: $1,184,599
  • Average home value: $1,708,185

45. Newport Beach, California

  • Average mortgage balance: $1,160,571
  • Average home value: $3,420,704   

46. Water Mill, New York

  • Average mortgage balance: $1,158,228
  • Average home value: $4,573,488

47. Old Greenwich, Connecticut

  • Average mortgage balance: $1,155,137
  • Average home value: $2,124,027

48. Stinson Beach, California

  • Average mortgage balance: $1,150,690
  • Average home value: $3,207,511

49. La Cañada Flintridge, California

  • Average mortgage balance: $1,146,044
  • Average home value: $2,371,680

50. Sea Ranch Lakes, Florida

  • Average mortgage balance: $1,123,867
  • Average home value: See editor’s note

Editor’s note: Some entries are small private communities, villages or neighborhoods within larger areas, so a single average home value may not accurately represent the area. Average home values sourced from Zillow.

This article originally appeared on GOBankingRates.com: 50 Cities With the Highest Mortgage Balances in 2025 — 23 Are in California

