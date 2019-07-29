BRIEF-Ryanair CFO says management open to talks to unions

Reuters
July 29 (Reuters) - Ryanair Chief Financial Officer Niall Sorohan:
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SAYS TIMING OF PILOT BALLOTS IN UK AND IRELAND 'UNUSUAL' GIVEN MAX DELAYS AND BREXIT BUT SAID AIRLINE OPEN FOR TALKS
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SAYS EXPECTS SOME FORM OF COMPENSATION FROM BOEING ON MAX, BUT DECLINES TO GO INTO DETAIL
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SAYS STILL HOPES THAT SOME FORM OF BREXIT DEAL WILL BE SEALED; SAYS AIRLINE WELL PREPARED FOR BREXIT
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SAYS A LOT OF STIMULATION REQUIRED IN UK MARKET; UK CONSUMERS RELUCTANT TO SPEND MONEY ON HOLIDAYS
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SAYS EXPECTS 'SHAKEOUT' IN EUROPEAN AVIATION THIS WINTER; WILL BE AIRLINE FAILURES
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SPEAKING TO REUTERS AFTER RELEASE OF Q1 RESULTS
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