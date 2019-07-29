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BRIEF-Ryanair CFO says management open to talks to unions

By Reuters

Reuters


July 29 (Reuters) - Ryanair Chief Financial Officer Niall Sorohan:

  • SAYS TIMING OF PILOT BALLOTS IN UK AND IRELAND 'UNUSUAL' GIVEN MAX DELAYS AND BREXIT BUT SAID AIRLINE OPEN FOR TALKS

  • SAYS EXPECTS SOME FORM OF COMPENSATION FROM BOEING ON MAX, BUT DECLINES TO GO INTO DETAIL

  • SAYS STILL HOPES THAT SOME FORM OF BREXIT DEAL WILL BE SEALED; SAYS AIRLINE WELL PREPARED FOR BREXIT

  • SAYS A LOT OF STIMULATION REQUIRED IN UK MARKET; UK CONSUMERS RELUCTANT TO SPEND MONEY ON HOLIDAYS

  • SAYS EXPECTS 'SHAKEOUT' IN EUROPEAN AVIATION THIS WINTER; WILL BE AIRLINE FAILURES

  • SPEAKING TO REUTERS AFTER RELEASE OF Q1 RESULTS

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This article appears in: Stocks , Politics
Referenced Symbols: BA ,


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